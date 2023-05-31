Поступление налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Нижегородской области выросло за 5 месяцев на 16,9% Экономика

Поступление налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Нижегородской области увеличилось за пять месяцев 2023 года на 16,9% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года.

Министерство финансов региона подвело итоги исполнения бюджета области за январь-май текущего года. По состоянию на 1 июня 2023 года доходы консолидированного бюджета получены в объеме 148,6 млрд рублей, что выше уровня прошлого года на 22,1%. Налоговые и неналоговые доходы составили 122,6 млрд рублей. Расходы консолидированного бюджета исполнены в объеме 133,5 млрд рублей.

Доходы областного бюджета получены в объеме 129,9 млрд рублей, в том числе налоговые и неналоговые доходы – 103,1 млрд рублей. Этот показатель на 18,4% выше уровня 2022 года. Расходы областного бюджета исполнены в объеме 113,9 млрд рублей.

Ранее сообщалось, что реальные доходы нижегородцев в I квартале 2023 года выросли на 3,7%. Напомним также, что госдолг Нижегородской области в мае снизился на 2 млрд рублей.