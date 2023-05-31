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Общество

Бешенство выявили у собаки на территории Чкаловского муниципального округа

06 июня 2023 10:22  [73] Общество

Очередной случай бешенства у собаки выявлен в Нижегородской области.

Как сообщили в Управлении Россельхознадзора по региону, данное заболевание было зарегистрировано на территории д. Киселево городского округа город Чкаловск.

Специалисты ведомства уже установили, что инфицированная собака покусала своих владельцев. В настоящее время проводится курс антирабической вакцинации.

Ранее сообщалось, что зараженную бешенством собаку выявили в Сергачском районе. Также ранее зараженный бешенством кот был выявлен в Чкаловском районе.

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Теги:
Бешенство Животные Чкаловский г.о.
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