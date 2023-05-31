Подрядчик приступил к подготовке ремонта участка улицы Ванеева в Нижнем Новгороде Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

В начале июня подрядчик приступил к подготовке ремонта участка улицы Ванеева в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в МКУ "ГУММиД".

Согласно информации, на участке, где пройдет ремонт, уже установлены информационные щиты. Также рабочие определяют местонахождение подземных коммуникаций перед началом ремонта.

Также стало известно, что до конца июня завершится ремонт на улицах Карпинского и Ярославской: готовность обоих объектов в настоящее время оценена в 80%.

На ул. 40 лет Октября и Молитовской работы выполнены более чем на четверть, в 20% оценивается готовность объектов на ул. Козицкого и Строкина. На остальных участках работы также идут по графику.

Также в июне дорожные рабочие выполняют ремонт участков дорог на ул. Верхне-Печёрской, Энгельса, Советской Армии, Электровозной, Голубева, участках на Комсомольском шоссе, Зеленском съезде и путепроводе на 4-ом км Московского шоссе.

Напомним, что ранее глава города Юрий Шалабаев в своих соцсетях анонсировал ремонтную кампанию дорог по национальному проекту "Безопасные качественные дороги" в 2023 году. "Продолжим ремонтировать объекты у детских садов, школ, учреждений дополнительного образования, больниц. В разных районах города планируется привести в порядок дороги к школам №№ 124, 43, 190, 7, 154, 124, лицею № 165 и школе-интернату № 8; к детским садам №№ 447, 162, 234, 413, 49, 267, 467, 391 и 360; поликлинике № 7 и больнице № 38", - заявил Юрий Шалабаев.

Ранее сообщалось, что ремонт на пяти участках дорог Новинского сельсовета Нижнего Новгорода запланирован в 2023 году.