Фонд "ОМК-Участие" и волонтеры провели в Выксе акцию ко Дню защиты детей Общество

Фото: пресс-служба ОМК

Фонд "ОМК-Участие" провел традиционную благотворительную акцию ко Дню защиты детей в Выксе. Фонд организовал семейный праздник на базе отдыха "Металлург". 35 детей и сопровождающие их взрослые из 14 семей, попавших в сложные жизненные ситуации, а также из многодетных семей играли с веселыми аниматорами, проходили квесты, учились навыкам туристов, надували огромные мыльные пузыри и мастерили семейные фотоальбомы. Первые фото для альбомов распечатали еще во время праздника после фотосессии с профессиональным фотографом.

Акцию поддержали активисты Совета молодых металлургов выксунского завода ОМК, сотрудники Дворца культуры имени Лепсе, волонтеры Выксунской епархии из движения "Доброхот", студия аниматоров "Киви-клуб" и другие. Все семьи, которые участвовали в празднике, получили подарки: спортивный инвентарь от фонда "ОМК-Участие" и детские книги от дизайн-агентства "Икса".

Также в День защиты детей волонтеры фонда и музея истории ВМЗ поздравили детей из выксунского Дома малютки, которые подготовили для гостей инклюзивный концерт. А к подопечным социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних "Пеликан" гости приехали на мотоциклах прямиком из Москвы. Пятеро байкеров клуба Guardsmen, первого мотоклуба в России, который состоит из бывших и действующих сотрудников правоохранительных органов, подарили ребятам фирменные банданы и незабываемые впечатления от поездки на громких и стильных мотоциклах.

"В этом году акция к 1 июня получилась особенной, в каждом городе придумали что-то свое: от сбора средств в поддержку конкретного ребенка до масштабного праздника для детей. Но все они имеют одну цель – оберегать и защищать детство. Огромное спасибо нашим волонтерам, сотрудникам ОМК, социальным партнерам за добрые сердца и желание помочь тем, кто в этом нуждается. Вы помогаете сделать жизнь детей ярче, дарите им улыбки, радость и надежду на лучшее", – отметила генеральный директор фонда "ОМК-Участие" Юлия Мишина.