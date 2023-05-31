Лучшие дворники Нижнего Новгорода
"Центр 800" запустил новый сервис "Афиша Нижний"
Рейтинг ДУКов Нижегородской области
Кинотеатры под открытым небом в парках Нижнего Новгорода
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Общество
06 июня 2023 11:14  [3] Фонд "ОМК-Участие" и волонтеры провели в Выксе акцию ко Дню защиты детей
06 июня 2023 10:55  [59] Два человека погибли в Нижегородской области после употребления суррогатного алкоголя
06 июня 2023 10:38  [87] Подрядчик приступил к подготовке ремонта участка улицы Ванеева в Нижнем Новгороде
06 июня 2023 10:22  [80] Бешенство выявили у собаки на территории Чкаловского муниципального округа
06 июня 2023 09:43  [120] Прямые перелеты в Томск стали возможны из Нижнего Новгорода
06 июня 2023 09:20  [114] Глеб Никитин: "Пушкин – не просто писатель, а часть нашего национального кода"
06 июня 2023 09:05  [111] Олег Лавричев и группа "Нижегородского ополчения - 2022" доставили очередную партию гуманитарной помощи на Донбасс
05 июня 2023 22:06  [328] Роспотребнадзор начал расследование случаев отравления суррогатным сидром в Нижегородской области
05 июня 2023 21:36  [430] Первые случаи отравления суррогатным алкоголем зарегистрированы в Нижегородской области
05 июня 2023 18:49  [344] Компенсации для пострадавших от утечки персональных данных планируется ввести в России
Общество

Фонд "ОМК-Участие" и волонтеры провели в Выксе акцию ко Дню защиты детей

06 июня 2023 11:14  [3] Общество
Фото: пресс-служба ОМК

Фото: пресс-служба ОМК

Фонд "ОМК-Участие" провел традиционную благотворительную акцию ко Дню защиты детей в Выксе. Фонд организовал семейный праздник на базе отдыха "Металлург". 35 детей и сопровождающие их взрослые из 14 семей, попавших в сложные жизненные ситуации, а также из многодетных семей играли с веселыми аниматорами, проходили квесты, учились навыкам туристов, надували огромные мыльные пузыри и мастерили семейные фотоальбомы. Первые фото для альбомов распечатали еще во время праздника после фотосессии с профессиональным фотографом.

Акцию поддержали активисты Совета молодых металлургов выксунского завода ОМК, сотрудники Дворца культуры имени Лепсе, волонтеры Выксунской епархии из движения "Доброхот", студия аниматоров "Киви-клуб" и другие. Все семьи, которые участвовали в празднике, получили подарки: спортивный инвентарь от фонда "ОМК-Участие" и детские книги от дизайн-агентства "Икса".

Также в День защиты детей волонтеры фонда и музея истории ВМЗ поздравили детей из выксунского Дома малютки, которые подготовили для гостей инклюзивный концерт. А к подопечным социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних "Пеликан" гости приехали на мотоциклах прямиком из Москвы. Пятеро байкеров клуба Guardsmen, первого мотоклуба в России, который состоит из бывших и действующих сотрудников правоохранительных органов, подарили ребятам фирменные банданы и незабываемые впечатления от поездки на громких и стильных мотоциклах.

"В этом году акция к 1 июня получилась особенной, в каждом городе придумали что-то свое: от сбора средств в поддержку конкретного ребенка до масштабного праздника для детей. Но все они имеют одну цель – оберегать и защищать детство. Огромное спасибо нашим волонтерам, сотрудникам ОМК, социальным партнерам за добрые сердца и желание помочь тем, кто в этом нуждается. Вы помогаете сделать жизнь детей ярче, дарите им улыбки, радость и надежду на лучшее", – отметила генеральный директор фонда "ОМК-Участие" Юлия Мишина.

Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Выкса Дети ОМК
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2023
Фоторепортажи
Сад памяти в студгородке НГТУ им. Алексеева
31 мая 2023 16:30"Сад памяти" в студгородке НГТУ им. Алексеева
Архив
Copyright © 1999—2023 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph