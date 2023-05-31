Обработка помещений от насекомых и грызунов в ДезКом

Соседство с насекомыми и грызунами не самое приятное. Как быть, если в вашей квартире завелись тараканы, клопы, моль или другие насекомые? Конечно, нужно пригласить профессиональную службу, которая проведет дезинфекцию грамотно и быстро.

В Нижнем Новгороде вы можете обратить в нашу компанию ДезКом. Мы быстро и со знанием дела устраним эту проблему.

Наша организация с большим опытом работы и квалифицированными сотрудниками. Мы работаем эффективно и можем избавить вашу квартиру, дом или офис от насекомых навсегда.

Для работы наши специалисты применяют современное оборудование и препараты, безвредные для человека и животных, но губительные для насекомых и грызунов.

Наш сайт dez-com.ru. Работаем с 2014 года и зарекомендовали себя как надежная компания. Работаем не только в Нижнем Новгороде, но и по всей Нижегородской области.

Особенности нашей работы

У нас вы можете заказать и дезинфекцию от моли. Обработка от моли происходит с помощью нанесения дезинфицирующего раствора. Для этого используется специальный генератор.

Моль такое насекомое, которое может заводиться в шкафах с одеждой, коврах. Оно портит мебель и книги, ценные меха. Причины появления моли разные. Она может прилететь через форточку в квартире, проникнуть через дверь подъезда, прилететь от соседей, может оказаться в шерсти животных, и так далее.

Интересно, что моль может распространяться не только в доме или квартире, но и офисе. В итоге она становится крупной проблемой, от которой сложно избавиться.

Но наша компания Dez-com.ru поможет вам. Использование сертифицированных, безопасных и действительно эффективных препаратов гарантирует отличный результат.

Пригласите наших сотрудников не только для выведения моли, но и других насекомых. В любой ситуации, когда нужна дезинфекция или дезинсекция, мы непременно спешим на помощь!

Преимущества

ДезКом – компания, которая стоит на страже чистоты и вашего здоровья! Мы боремся с большим количеством видом насекомых, а еще с плесенью, грибком, змеями, мышами, крысами и кротами.

Сами по себе эти насекомые являются необходимостью в цепочке других животных. Но когда они соприкасаются с человеком, то могут принести вред.

Приходиться говорить о том, что за последние 10 лет количество обращений в нашу службу дезинфекции увеличилось в два раза. И это связано не только с экологией, но и отношением людей к своему жилищу.

Плюсов обращения в нашу компанию много:

не только обработка от насекомых, но и борьба с грызунами и со змеями;

сертифицированные препараты;

доступные цены;

профессиональная работа.

Мы всегда можем проконсультировать вас по телефону +7(999)588-72-76. Обрабатываем не только квартиры, но и офисы, складские помещения, торговые и прочие объекты.

Ждем вашего звонка или обращения через сайт, всегда готовы оперативно помочь!

Реклама. ООО "ДЕЗКОМ". dez-com.ru Kra23X2Wh