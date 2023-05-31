Андрей Турчак: "Единая Россия" оказывает гуманитарную помощь эвакуированным жителям Белгородской области" Общество

Фото: НРО партии "Единая Россия"

В Белгородскую область привезли первые 40 тонн продуктов, детского питания, предметов первой необходимости и бытовой химии.

В ближайшие сутки поступит еще порядка 100 тонн гуманитарной помощи, сообщил секретарь Генсовета "Единой России" Андрей Турчак на ВКС с региональными отделениями партии после посещения распределительного гуманитарного центра в Белгороде. Фуры со всем необходимым для жителей оперативно направили различные регионы, в том числе и Нижегородская область.

"Оперативно отправили первый гуманитарный груз в Белгородскую область. Скооперировались с другими регионами, узнали, в чем есть острая потребность. В первую очередь направили фуру с предметами детской гигиены. Поддержка мам с детьми сейчас самое важное. Нижегородцы продолжают собирать гуманитарную помощь для эвакуированных жителей Белгородской области, близко принимают к сердцу происходящее. Будем обязательно и дальше поддерживать по всем направлениям, где есть в этом необходимость", - сообщил губернатор Нижегородской области, секретарь регионального отделения партии "Единая Россия" Глеб Никитин.

"Ситуация остается сложной, разовой помощью мы не ограничимся. Тех, кто переехал к родственникам, необходимо обеспечить всем необходимым. Сегодня общались с жителями прифронтовых районов, нужно буквально все. Одежда, постельные принадлежности, бытовая химия. Список самого необходимого формируется", – сказал Андрей Турчак.

Секретарь Белгородского отделения "Единой России", губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что за короткое время были эвакуированы почти 60 тысяч человек. В ПВР находятся более 8 тысяч, большая часть жителей переехала к родственникам.

"Мы постараемся максимально быстро сформировать перечень необходимого и через "Единую Россию" передать. Очень много людей разъехались в ближайшие и дальние регионы. Они находятся в Курской, Брянской, Воронежской, Калужской, Московской областях. Хотел попросить оказать им помощь на местах. Мы будем сообщать, чтобы они обращались в региональные отделения, чтобы помощь была адресной", – сказал Вячеслав Гладков.

Андрей Турчак подчеркнул, что жители Белгородской области могут обратиться со своими просьбами в отделения партии и общественные приемные во всех регионах.

"Единая Россия" станет "точкой входа", куда можно просто прийти, оставить заявку, сформулировать, что необходимо. И отделения партии окажут необходимую помощь", – отметил он.

Андрей Турчак поблагодарил все региональные отделения, которые оперативно отреагировали и направили помощь жителям Белгородской области.