Выставка произведений русского авангарда в пакгаузах
"Центр 800" запустил новый сервис "Афиша Нижний"
Лучшие дворники Нижнего Новгорода
Общественные обсуждения концепции развития парка им. 1 Мая
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Общество
06 июня 2023 15:47  [6] Захар Прилепин награжден орденом Мужества
06 июня 2023 15:02  [100] Количество точек питания увеличат в Нижегородском кремле
06 июня 2023 14:46  [97] Нижегородцы для участия в проекте "Волонтеры 800" подали 900 заявок за 1,5 месяца
06 июня 2023 14:30  [105] Дороги общей протяженностью более 21 км отремонтируют в 2023 году в Дзержинске
06 июня 2023 14:05  [111] Антивандальные теневые навесы, диваны и урны установили в парках Нижнего Новгорода
06 июня 2023 13:53  [119] Андрей Турчак: "Единая Россия" оказывает гуманитарную помощь эвакуированным жителям Белгородской области"
06 июня 2023 13:36  [126] Нижегородская делегация передала гуманитарный груз департаменту здравоохранения сирийской провинции Латакия
06 июня 2023 13:17  [124] Участок площади Минина и Пожарского закроют для транспорта 7-15 июня
06 июня 2023 13:02  [186] Еще одна группа добровольцев из Нижегородской области отправилась в учебный центр для подготовки к СВО
06 июня 2023 12:47  [161] Нижегородскую область на конкурсе "Успешная семья Приволжья" представит многодетная семья Русаковых
Общество

Нижегородцы для участия в проекте "Волонтеры 800" подали 900 заявок за 1,5 месяца

06 июня 2023 14:46  [97] Общество

Жители Нижегородской области для участия в проекте "Волонтеры 800" в 2023 году направили 900 заявок за 1,5 месяца.

Как сообщили в АНО "Центр 800", из общего числа кандидатов будут отобраны волонтеры, которые помогут в организации летних городских мероприятий, в первую очередь, в рамках "Молодежной столицы России".

В настоящее время большинство кандидатов проходит общую подготовку, а часть волонтеров, вошедших в основной состав, уже принимают участие в мероприятиях. Программа подготовки волонтеров включает изучение ключевой информации о добровольческом движении, базовый курс по истории города, знакомящий с традициями, культурой Нижнего Новгорода.

В качестве мотивационной программы волонтеры смогут принимать участие во внутренних мероприятиях волонтерского движения, например, в программе развития талантов "Больше чем волонтер". Кроме того, для них будут организованы мастер-классы для развития профессиональных знаний и навыков, им окажут содействие в реализации собственных проектов, также для ребят предусмотрено страхование от несчастных случаев во время смен. Помимо этого, волонтеры получат экипировку, билеты на городские мероприятия, брендированную сувенирную продукцию, транспортную карту.

Отметим, что набор волонтеров на сайте: nn-young.ru продолжится до конца текущего года, при этом новые кандидаты начнут подготовку уже осенью.

Напомним, стать волонтером может любой гражданин России или иностранный гражданин старше 16 лет, проживающий в настоящее время в Нижегородской области.

Ранее сообщалось, что проект "Волонтеры 800" будет продолжен в Нижегородской области в 2023 году.

Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Волонтеры
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2023
Фоторепортажи
Сад памяти в студгородке НГТУ им. Алексеева
31 мая 2023 16:30"Сад памяти" в студгородке НГТУ им. Алексеева
Архив
Copyright © 1999—2023 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph