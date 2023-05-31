Нижегородцы для участия в проекте "Волонтеры 800" подали 900 заявок за 1,5 месяца Общество

Жители Нижегородской области для участия в проекте "Волонтеры 800" в 2023 году направили 900 заявок за 1,5 месяца.

Как сообщили в АНО "Центр 800", из общего числа кандидатов будут отобраны волонтеры, которые помогут в организации летних городских мероприятий, в первую очередь, в рамках "Молодежной столицы России".

В настоящее время большинство кандидатов проходит общую подготовку, а часть волонтеров, вошедших в основной состав, уже принимают участие в мероприятиях. Программа подготовки волонтеров включает изучение ключевой информации о добровольческом движении, базовый курс по истории города, знакомящий с традициями, культурой Нижнего Новгорода.

В качестве мотивационной программы волонтеры смогут принимать участие во внутренних мероприятиях волонтерского движения, например, в программе развития талантов "Больше чем волонтер". Кроме того, для них будут организованы мастер-классы для развития профессиональных знаний и навыков, им окажут содействие в реализации собственных проектов, также для ребят предусмотрено страхование от несчастных случаев во время смен. Помимо этого, волонтеры получат экипировку, билеты на городские мероприятия, брендированную сувенирную продукцию, транспортную карту.

Отметим, что набор волонтеров на сайте: nn-young.ru продолжится до конца текущего года, при этом новые кандидаты начнут подготовку уже осенью.

Напомним, стать волонтером может любой гражданин России или иностранный гражданин старше 16 лет, проживающий в настоящее время в Нижегородской области.

Ранее сообщалось, что проект "Волонтеры 800" будет продолжен в Нижегородской области в 2023 году.