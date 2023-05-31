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Культура и отдых

Балет — виртуальный, эмоции — настоящие: дополненная реальность в поддержку нового сериала

06 июня 2023 15:14  [84] Культура и отдых
Фото предоставлено ПАО “Ростелеком”

Фото предоставлено ПАО “Ростелеком”

Сценой для виртуального выступления балерины становится самая распространенная в стране купюра. На билете Банка России достоинством 100 рублей изображен один из главных символов страны — Большой театр. Достаточно зайти на сайт smotribalet.ru и навести камеру на здание театра на купюре, чтобы из ниоткуда возник прекрасный танец. Это первый опыт видеосервиса Wink ("Ростелеком") по использованию технологий дополненной реальности (AR/VR) для продвижения контента.

Танец в дополненной реальности исполнила артистка балетной труппы Большого театра Анита Пудикова, которая стала широко известна благодаря участию в создании популярной фантастической компьютерной игры. "Мне нравится, когда балет и технологии объединяются. Такие проекты позволяют заинтересовать молодых зрителей, привлечь широкую аудиторию и открывают новые перспективы для творчества и искусства", — считает Анита.
 
Виртуальный перфоманс продолжает серию акций в поддержку драмы "Балет" (18+) от Wink Originals. Производством сериала занимались "Студия Видеопрокат" Сергея Бондарчука и Алексея Киселёва и "НМГ Студия". Режиссёром-постановщиком стал Сангаджиев, снявший нашумевший HAPPY END.
Совсем недавно москвичи и гости города могли наблюдать необычную акцию в самом центре столицы: в витринах исторического здания на Кузнецком мосту три майских вечера показывали настоящий балет. А теперь прикоснуться к искусству можно в любом месте, где есть смартфон, доступ в интернет и возможность расположить 100-рублевую купюру.

"Создавая эти проекты, мы хотели дать самой широкой аудитории возможность соприкоснуться с балетом в нестандартном и высокотехнологичном формате. Мы всегда стремимся к тому, чтобы знакомство с контентом Wink было для зрителя интересным и необычным, затрагивало его эмоции", — отметила директор по маркетингу массового сегмента "Ростелекома" Юлия Решетова.

Виртуальный танец, как и сериал, показывает парадную и обратную, темную сторону искусства. Чтобы дать зрителям возможность рассмотреть выступление со всех сторон и запечатлеть все изящество движений балерины, была использована технология волюметрик-съемки. С помощью системы из 56 камер машинного зрения и специального программного обеспечения было получено трехмерное изображение балерины в движении, что позволило передать мельчайшие детали пластики и даже мимику.

Технологическими партнерами проекта выступили СберМаркетинг и AR/VR Лаборатория Сбера, которые являются разработчиками и владельцами единственной в России волюметрик-студии.

Реклама. ПАО "Ростелеком" rt.ru  Kra23VMsB

О сериале "Балет" (18+)
Кто и чем сегодня заплатит за предательство 40-летней давности? В середине 1980-х советская прима-балерина была вынуждена остаться на Западе и ни разу не была на родине. Сегодня Рута Майерс (Алла Сигалова) — всемирно известный хореограф. Неожиданно для самой себя она согласилась вернуться на когда-то родную сцену. По предложению нового директора театра (Фёдор Бондарчук) Рута поставит современный балет. Ее возвращение вызывает бурю страстей и скандалов. Бывший возлюбленный Руты теперь худрук балетной труппы (Игорь Гордин). Старые обиды и чувства вспыхивают с новой силой. Вскрываются неприглядные секреты из середины 1980-х. Кто подставил Руту и вынудил остаться на Западе? Чем грозит ее возвращение бывшим коллегам и подругам?
В сериале "Балет" снялись Алла Сигалова, Маруся Фомина, Игорь Гордин, Пётр Райков, Фёдор Бондарчук, Ирина Апексимова, Лиза Янковская, Мария Хорева, Артур Бесчастный, Полина Агуреева, Мария Абашова, Елена Морозова, Дарья Авратинская, Евгения Добровольская, Игорь Миркурбанов, Юрий Ицков, Сергей Бондарчук, Владимир Варнава, Ксения Шевцова, Иван Бровин, Марта Евстигнеева, Дарья Юрченко, Герман Борсай, Евгения Образцова, Жанна Губанова, Оксана Кардаш, Георги Смилевски-мл., Ильдар Гайнутдинов, Евгения Долматова, Полина Заярная и другие.

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Теги:
Кино Ростелеком
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