Более 220 нижегородских компаний уже внедряют бережливые технологии в рамках нацпроекта "Производительность труда" Экономика

Более 220 нижегородских компаний уже внедряют бережливые технологии в рамках нацпроекта "Производительность труда", сообщает пресс-служба регионального правительства.

Отметим, что строительная компания "Импульс" из Павлова стала 224-м участником нацпроекта в Нижегородской области. Предприятие осуществляет строительство зданий, производственных комплексов, складов, а также объектов промышленного значения.

Внедрять бережливые технологии на предприятии в течение полугода будут эксперты регионального центра компетенций (РЦК). Они уже выбрали пилотный проект и проводят обучение сотрудников.

Министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов отметил, что инструменты нацпроекта "Производительность труда" одинаково эффективно работают в компаниях различных сфер, добавив, что уже семь строительных компаний, работавших в регионе, стали участниками нацпроекта.

Напомним, что подробные консультации по участию в нацпроекте "Производительность труда" можно получить в центре "Мой бизнес" и по телефону горячей линии: 8(800) 301 29 94 (звонок бесплатный).

Нацпроект "Производительность труда" призван повысить эффективность работы на предприятиях и увеличить конкурентоспособность российских компаний. В нижегородском регионе реализацию нацпроекта курирует минпромторг.

Нацпроект "Производительность труда" разработан в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина. Его цель – обеспечить пятипроцентный ежегодный прирост производительности труда на средних и крупных предприятиях несырьевых отраслей экономики.

В Нижегородской области реализация нацпроекта "Производительность труда" началась в 2019 году. Его участниками стали автопроизводители, судостроители, производители электрической техники, а также представители сферы торговли и услуг.