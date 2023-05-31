Канатную дорогу через Оку начнут строить в феврале 2024 года
Системы ЖКХ в 14 муниципалитетах модернизируют за 4,8 млрд рублей
Мероприятия Центра ЗОЖ "Планета здоровья" в июне
Общественные обсуждения концепции развития парка им. 1 Мая
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Экономика
06 июня 2023 15:22  [58] Более 220 нижегородских компаний уже внедряют бережливые технологии в рамках нацпроекта "Производительность труда"
06 июня 2023 09:58  [173] Поступление налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Нижегородской области выросло за 5 месяцев на 16,9%
05 июня 2023 13:45  [350] Реальные доходы нижегородцев в I квартале 2023 года выросли на 3,7%
05 июня 2023 11:53  [319] Публичные слушания по исполнению бюджета Нижегородской области за 2022 год состоятся 14 июня
05 июня 2023 11:32  [307] Госдолг Нижегородской области в мае снизился на 2 млрд рублей
04 июня 2023 15:48  [493] Нижегородцам напомнили о сроках уплаты налога на доходы физических лиц
02 июня 2023 12:45  [587] Егор Поляков представил нижегородский опыт создания комфортных условий для ИТ-отрасли на конференции "ЦИПР-2023"
02 июня 2023 12:32  [516] Автоматическую линию порошковой окраски запустили на конвейере АПЗ
01 июня 2023 17:28  [581] Поправки в Налоговый кодекс РФ внесены на рассмотрение в Госдуму
01 июня 2023 12:43  [557] Т Плюс увеличила тепловую мощность Сормовской ТЭЦ в Нижнем Новгороде
Экономика

Более 220 нижегородских компаний уже внедряют бережливые технологии в рамках нацпроекта "Производительность труда"

06 июня 2023 15:22  [58] Экономика

Более 220 нижегородских компаний уже внедряют бережливые технологии в рамках нацпроекта "Производительность труда", сообщает пресс-служба регионального правительства.

Отметим, что строительная компания "Импульс" из Павлова стала 224-м участником нацпроекта в Нижегородской области. Предприятие осуществляет строительство зданий, производственных комплексов, складов, а также объектов промышленного значения.

Внедрять бережливые технологии на предприятии в течение полугода будут эксперты регионального центра компетенций (РЦК). Они уже выбрали пилотный проект и проводят обучение сотрудников.

Министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов отметил, что инструменты нацпроекта "Производительность труда" одинаково эффективно работают в компаниях различных сфер, добавив, что уже семь строительных компаний, работавших в регионе, стали участниками нацпроекта.

Напомним, что подробные консультации по участию в нацпроекте "Производительность труда" можно получить в центре "Мой бизнес" и по телефону горячей линии: 8(800) 301 29 94 (звонок бесплатный).

Нацпроект "Производительность труда" призван повысить эффективность работы на предприятиях и увеличить конкурентоспособность российских компаний. В нижегородском регионе реализацию нацпроекта курирует минпромторг.

Нацпроект "Производительность труда" разработан в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина. Его цель – обеспечить пятипроцентный ежегодный прирост производительности труда на средних и крупных предприятиях несырьевых отраслей экономики.

В Нижегородской области реализация нацпроекта "Производительность труда" началась в 2019 году. Его участниками стали автопроизводители, судостроители, производители электрической техники, а также представители сферы торговли и услуг.

Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Нацпроект Промышленность экономика
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2023
Фоторепортажи
Сад памяти в студгородке НГТУ им. Алексеева
31 мая 2023 16:30"Сад памяти" в студгородке НГТУ им. Алексеева
Архив
Copyright © 1999—2023 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph