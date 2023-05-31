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Общество

Работы по благоустройству территории у водонапорной башни стартовали в Арзамасе

06 июня 2023 16:22  [103] Общество
Работы по благоустройству территории у водонапорной башни стартовали в Арзамасе

Работы по благоустройству территории у водонапорной башни стартовали в Арзамасе

Работы по благоустройству территории у водонапорной башни стартовали в Арзамасе Нижегородской области. Благоустройство проводится в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда", сообщает пресс-служба регионального правительства.

Отметим, что данный проект в 2022 году вошел в число победителей конкурса благоустройства малых городов и исторических поселений.

Глава Арзамаса Александр Щелоков отметил, что территория у водонапорной башни – ключевая точка, которая соединяет старый и новый Арзамас. "И в благоустройство вкладывается несколько больший смысл, чем прост его обновление", - добавил он.

Согласно проекту благоустройства, территория у башки станет открытым сквером, который соединит парк культуры и отдыха им. Гайдара и улицу Карла Маркса за счет градиентного озеленения и мощения. На самой башне будет оборудована смотровая площадка, а рядом создана Доска почета. Автобусную остановку перенесут ближе к жилому дому.

Водонапорная башня в Арзамасе – объект культурного наследия регионального значения.

Работы по благоустройству ведет нижегородская компания "Инженерные сети". Сумма, выделенная на благоустройство из федерального, областного и местных бюджетов, составляет 117 млн рублей.

Напомним, что Арзамас дважды становился победителем конкурса лучших проектов благоустройства малых городов и исторических поселений, на выигранные гранты были благоустроены Парк культуры и отдыха им. А. П. Гайдара и Литературный перекресток на ул. К. Маркса.

Ранее сообщалось, что нацпроект "Жилье и городская среда" утвержден в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина «"О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации". Он включает в себя пять федеральных проектов.

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Теги:
Арзамас Благоустройство Нацпроект
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