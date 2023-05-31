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Общество

Накануне дня рождения Пушкина в Большом Болдине побывали туристы из 50 регионов

06 июня 2023 16:50  [80] Общество
Фото: Ирина Флягина. Глава местного самоуправления Большеболдинского округа Алла Морозова и директор музея-заповедника Болдино Нина Жиркова возлагают цветы к памятнику А.С.Пушкина

Фото: Ирина Флягина. Глава местного самоуправления Большеболдинского округа Алла Морозова и директор музея-заповедника Болдино Нина Жиркова возлагают цветы к памятнику А.С.Пушкина

С селом Большое Болдино Нижегородской области связан один из самых плодотворных периодов великого русского поэта и писателя. В родовом имении он останавливался трижды и создал 56 лучших своих произведений, в том числе, первую прозу "Повести покойного Ивана Петровича Белкина", "Маленькие трагедии", четыре из пяти сказок и завершил роман "Евгений Онегин". Сегодня отмечается 224 года со дня рождения Александра Сергеевича и приуроченный к этой дате Международный День русского языка. Специалисты МегаФона проанализировали обезличенную информацию и трафик абонентов, посетивших в первые дни июня музей-заповедник А.С. Пушкина.

На Пушкинский праздник большинство гостей прибыли из Нижнего Новгорода — 71%. На втором месте путешественники из Мордовии — 13%. На третьем оказались москвичи. Также среди посетивших Пушкинский праздник были жители Самары, Пензы, Чебоксар, Саратова, Рязани, Кирова, Казани, Воронежа, Оренбурга. Краснодара, Сочи. Приехали даже туристы из таких отдаленных регионов как Чукотка, Камчатка, Хабаровский край.

В общей сложности в первые дни июня в Большом Болдине побывали туристы из 49 регионов страны. Для многих из них это был отличный шанс увидеть старинную барскую усадьбу перед закрытием её на реконструкцию. 

57-й Всероссийский Пушкинский праздник поэзии прошел насыщено: поэтические встречи, открытый литературный марафон, спектакль "Сказка о золотом петушке", живые картины усадебной жизни в исполнении артистов, тематические и костюмированные фотозоны.

"Музей-заповедник в Большом Болдине входит в число самых популярных туристических направлений Нижегородской области. Здесь можно проникнуться духом великого поэта, "поймать" вдохновение и, конечно, сделать сотни атмосферных фото и видео. А мы со своей стороны делаем все, чтобы наш регион становился привлекательнее для туристов: развиваем сеть, модернизируем существующее оборудование. В этом году в зону обновления попали несколько ключевых локаций, в том числе федеральная трасса М-7. Мы обеспечили полное ее покрытие на протяжении всех 1828 километров", – говорит директор МегаФона в Нижегородской области Роман Куликов. 

 

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Теги:
Большое Болдино Мегафон
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