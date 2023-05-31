Евгений Люлин: "Нижегородская область под руководством губернатора Глеба Никитина добилась серьезных успехов" Политика

"За пять лет реализации стратегии социально-экономического развития Нижегородская область под руководством губернатора Глеба Никитина добилась серьезных успехов", - сказал председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин по итогам заседания экспертного совета по реализации стратегии социально-экономического развития области до 2035 года.

Он отметил, что за прошедший период более чем на треть выросла экономика в целом и увеличились доходы населения. Регион бьет собственные рекорды по строительству жилья, благоустройству. На новый уровень вышли показатели туристической привлекательности.

"Впервые в истории были запущены такие масштабные и значимые проекты, как модернизация всего электротранспорта в областном центре, создание "Квантовой долины" для ИТ-предприятий, мощное развитие в сфере химии на площадке особой экономической зоны "Кулибин", - заявил Евгений Люлин.

По его словам, Нижегородская область сейчас активно развивается, и это требует корректировки первоначальных планов, наращивания показателей, сокращения сроков реализации заявленных целей.

"Пройдя сложнейший период пандемии коронавируса, выстояв под санкционным давлением Запада, наш регион сегодня нуждается в новых целях, новых амбициозных планах", - отметил глава парламента области.

"Считаю, огромную роль в формировании планов развития региона на ближайшую пятилетку должна сыграть нижегородская молодежь. Одним из первых в стране получив право законодательной инициативы, молодежный парламент при Законодательном собрании области уже стал автором нескольких региональных законов. Ребята создали первую в России окружную Ассоциацию молодежных парламентов, активно обмениваются опытом, который будет востребован на нижегородской почве. Уверен, что в работе над планами развития поможет и опыт межпарламентского сотрудничества Законодательного собрания, который аккумулирует лучшие инициативы в самых разных сферах", - подчеркнул Евгений Люлин.