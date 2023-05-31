Глеб Никитин рассказал замглавы МО РФ об отборе добровольцев на военную службу по контракту Политика

фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин рассказал заместителю главы Министерства обороны РФ Николаю Панкову об отборе добровольцев на военную службу по контракту, сообщает пресс-служба главы региона.

Отметим, что 6 июня замминистра обороны находится с рабочим визитом в Нижегородской области.

Николай Панков провел рабочее совещание, участниками которого стали глава региона Глеб Никитин, замгубернатора Андрей Гнеушев, директор департамента региональной безопасности Анатолий Поправко, военный комиссар Нижегородской области Сергей Агафонов и др. Основная тема совещания – вопросы обеспечения военнослужащих по контракту.

В ходе совещания Глеб Никитин отметил, что нижегородцы, не имеющие работы и добровольно заключающие контракт на военную службу, получают возможность трудоустроиться на предприятия области. При заключении контракта на военную службу в рамках региональных мер поддержки они будут трудоустроены, от предприятия они получат единовременно 100 тысяч рублей, и затем по 50 тысяч рублей ежемесячно в период действия контракта.

Напомним, что на время действия контракта гражданину предоставляется целый набор соцльгот и гарантий: собственное жилье за счет Минобороны России через накопительно-ипотечную систему, служебное жилье или компенсация за его наем, двухнедельный оплачиваемый отпуск не реже одного раза в шесть месяцев. Также гарантируется страхование жизни и здоровья за счет средств федерального бюджета.

Контрактнику гарантируется статус ветерана боевых действий и соответствующие льготы, кредитные и налоговые каникулы, бюджетные места для обучения детей в вузах и бесплатный отдых детей в летних оздоровительных лагерях.

Помимо льгот от Минобороны РФ, в Нижегородской области по решению губернатора действует отдельный — уникальный — механизм поддержки семей военнослужащих — военный социальный контракт, по которому предоставляются 50-процентная компенсация оплаты ЖКУ, ежемесячные выплаты по 10 тыс. рублей беременным и на каждого ребенка в семье, а также бесплатные детсад, школьное питание и продленка для детей участников СВО.