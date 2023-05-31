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Общество

Первый Всероссийский фестиваль "Учителя года – Пушкину" прошел в Нижегородской области

06 июня 2023 17:54  [90] Общество

Первый Всероссийский фестиваль "Учителя года – Пушкину" прошел в Нижегородской области 5-6 июня, сообщает пресс-служба правительства региона.

Гостями фестиваля стали заслуженные учителя Российской Федерации, почетные работники сферы образования, абсолютные победители и призеры конкурса "Учитель года России" разных лет и молодые педагоги.

Главная тема фестиваля - творчество А.С. Пушкина, жизнь которого неразрывно связана с нижегородской землей.

Мероприятия в рамках фестиваля прошли в Нижнем Новгороде и Большом Болдине. Были организованы мастер-классы, круглые столы и лектории.

По словам руководителя центра поддержки профессионального развития и обучения педагогов "Горьковская школа" регионального центра "Вега" Любови Печниковой, фестиваль должен стать ежегодным.

Напомним, 2023 год объявлен Годом педагога и наставника по Указу Президента России Владимира Путина. В рамках тематического года в Нижегородской области состоятся региональный форум ученического самоуправления, форум молодых педагогов, проектные интенсивы "Измерение 52", "Учительская неделя" и другие мероприятия.

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Теги:
Большое Болдино Образование Фестиваль
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