Наказание водителей за лекарственное опьянение планируется ввести в России Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Наказание водителей за лекарственное опьянение планируется ввести в России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на председателя правления Ассоциации юристов России Владимира Груздева.

Согласно информации, сейчас к ответственности нельзя привлечь водителей, чье состояние опьянения было вызвано лекарствами, не относящимися к наркотическим или психотропным, но способными ухудшать внимание и реакцию.

Предполагается, что под запрет для автолюбителей попадут анестетики, противоэпилептические, снотворные и седативные лекарства. Выявлять употребление будут во время медицинского освидетельствования на состояние опьянения.

Вице-президент Национального союза автомобилистов России Ян Хайцеэр в беседе с телеканалом "360" отметил, что употребление лекарств не оказывает особого влияния на внимание.

По его словам, водители могут даже не знать, что употребили запрещенные вещества.

В связи с этим Ян Хайцеэр считает, что в новом законе об ответственности за лекарственное опьянение следует установить разрешенные нормы веществ, которые находятся в лекарствах и в больших дозировках могут влиять на состояние человека.

Напомним, в марте срок действия водительских удостоверений был продлен на три года.