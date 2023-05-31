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Общество

Графики движения автобусов изменят в Нижнем Новгороде в вечерние часы пик для улучшения транспортной ситуации

06 июня 2023 18:27  [106] Общество

Дополнительные меры по улучшению движения автобусов в вечернее время примут в Нижнем Новгороде. В графики движения общественного транспорта будут внесены изменения и корректировки для синхронизации работы автобусных маршрутов "Нижегородпассажиравторанса" и частных перевозчиков в часы пик, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Как отметил в ходе заседания штаба по работе общественного транспорта нижегородской агломерации замминистра транспорта и автомобильных дорог региона Денис Рябинин, с начала лета увеличилось количество жалоб на снижение количества транспортных средств на маршрутах после 19.00-21.00. Он также добавил, что, учитывая нехватку водителей практически у всех перевозчиков, нужно отрегулировать работу общественного транспорта так, чтобы не было значительных периодов ожидания автобусов, а также исключить их движение друг за другом.

Кроме этого, на заседании штаба в очередной раз обратили внимание перевозчиков на недопустимость проезда общественного транспорта остановок без посадки и высадки пассажиров. В ходе заседания штаба также рассматривались жалобы пассажиров на то, что многие водители игнорируют сигналы пассажиров на остановках и проезжают мимо.

"Проезд мимо остановки является нарушением федеральных правил перевозок пассажиров и багажа общественным транспортом", - отметил заместитель ГКУ НО "Центр развития транспортных систем" Дмитрий Рябушев, добавив, что если перевозчик не сможет навести порядок, то будут приняты меры и решаться вопрос целесообразности его дальнейшей работы.

Стоит отметить, что практически все перевозчики заявили об увеличении в последнее время числа несовершеннолетних пассажиров-безбилетников. за один день таких "зайцев" на один автобус может набираться до 20. При этом перевозчики обращают внимание, что подростки группами в одно и тоже время практически ездят и отказываются оплачивать проезд, причем нередко в "хамской манере".

В связи с этим было принято решение о подготовке рейдов с участием представителей полиции для принятия мер в отношении родителей несовершеннолетних "зайцев".
В то же время для удобства пассажиров будут приняты меры по улучшению работы валидаторов. В настоящее время уже проведены работы по дополнительной настройке стационарных терминалов в наземном электротранспорте.

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Теги:
Общественный транспорт Транспорт
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