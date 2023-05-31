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Общество

Владимир Путин поручил перевести ОПК на бережливое производство

06 июня 2023 18:53  [2] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Президент РФ Владимир Путин поручил министерству промышленности и торговли перевести предприятия оборонно-промышленного комплекса на бережливое производство. Об этом сообщает телеканал "360".

Согласно информации, накопленный опыт по повышению производительности труда и увеличению объемов выпускаемой продукции за счет методов бережливого производства будет использован на приоритетных заводов в сфере ОПК.

Для этого на предприятия закрытого типа будут допущены эксперты в области бережливого производства.

О первых результатах внедрения 1 июня доложит министр промышленности и торговли Денис Мантуров.

Ранее сообщалось, что права владельцев российских компаний будут приостанавливать за срыв гособоронзаказа.

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Теги:
ОПК Промышленность
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