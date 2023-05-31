Виталий Гаврюшенко: "За последние пять лет в регионе стали активно решаться вопросы развития коммунальной инфраструктуры" Общество

"Благодаря детально проработанной стратегии жители видят устойчивое развитие всех сфер жизни региона. Нижегородская область принимает участие в 22 федеральных программах и демонстрирует высокие показатели их выполнения. Президентом была поставлена задача с опережением развивать, среди прочего, и коммунальную инфраструктуру. Знаю, что достижения Нижегородской области в этом вопросе были отмечены на федеральном уровне", - подчеркнул член экспертного совета по реализации стратегии социально-экономического развития Нижегородской области, генеральный директор ГК "Волгаэнерго" Виталий Гаврюшенко.

Он отметил важность привлечения и грамотного использования доступных федеральных ресурсов.

"Так, благодаря помощи Фонда развития территорий в регионе за последние пять лет стали решаться проблемы изношенных коммуникаций. Модернизация коммунальной инфраструктуры необходима для стабильного развития как областного центра, так и региона в целом. Благодаря дополнительному финансированию из Фонда ЖКХ у нас появилась возможность увеличить темпы строительства, реконструкции и капитального ремонта теплосетей. Отмечу, что наша компания обслуживает Автозавод – самый большой район Нижнего Новгорода с хорошим экономическим потенциалом. Здесь живет около 300 тысяч человек. Использование такого финансового инструмента позволяет существенно повысить качество услуг теплоснабжения. А это напрямую влияет на условия жизни людей, их комфорт", - подчеркнул Виталий Гаврюшенко.

"При этом становится очевидным, что жить по лекалам пятилетней давности уже не получится. Планы развития Нижегородской области требуют корректировки. Важно, что губернатор к этому процессу активно привлекает профессиональное сообщество. Главной задачей моей работы в экспертном совете я вижу подготовку практических рекомендаций на основе своего профессионального опыта в сфере энергетики и ЖКХ. Уверен, что такая синергия позволит всесторонне проработать важнейшие вопросы, нащупать болевые точки и представить предложения по их корректировке. Все это в итоге даст возможность определить новые задачи и выделить стратегические инициативы, которые станут актуальным продолжением плана развития Нижегородской области", - заключил он.