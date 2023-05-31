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Общество

Два нижегородских университета попали в топ-100 рейтинга лучших вузов России

07 июня 2023 10:45  [121] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Два нижегородских университета попали в топ-100 рейтинга лучших вузов России, составленного агентством RAEX.

Так, ННГУ им. Лобачевского набрал 3.08 балла по пятибалльной системе, что позволило занять вузу 35 место в рейтинге. 

Ранг условий для получения качественного образования составил 38, уровень востребованности выпускников -  44, уровень научно-исследовательской деятельности - 20.

Отметим, что в 2022 году ННГУ им. Лобачевского занимал в рейтинге 32 место.

Среди нижегородских вузов также был отмечен Приволжский исследовательский медицинский университет, который расположился на 77 месте (2.2 балла). В прошлом году университет занимал 86 место.

Здесь ранг условий для получения качественного образования был оценен на уровне 55, уровень востребованности выпускников - 105, уровень научно-исследовательской деятельности - 90.

С подробной методологией исследования можно ознакомиться по ссылке.

Ранее сообщалось, что агентство RAEX подготовило рейтинг лучших школ Нижегородской области на основе количества выпускников, поступивших в ведущие вузы России.

Также напомним, что два нижегородских университета вошли в рейтинг лучших вузов мира.

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Теги:
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