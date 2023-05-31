Цифровой прорыв: как отечественная IT-компания помогает импортозамещать зарубежные технологии Бизнес

Фото: Марина Ухабова

Ключевой темой ЦИПР-2023 стала цифровая независимость российской индустрии в новых условиях. Конференция наглядно продемонстрировала, что в России есть решения для достижения цифрового суверенитета. Один из лидеров рынка, который проводит активную работу по развитию IT-импортозамещения, - группа компаний "Астра".



Высокий уровень

Более двух тысяч IT-компаний представили свои высокотехнологичные решения на стендах ЦИПРа в павильонах Нижегородской ярмарки. Здесь и отечественное программное обеспечение, и промышленное электронное оборудование, и мобильные приложения, и облачные решения.

Один из стендов на форуме - группы компаний "Астра". Ее флагманский продукт — операционная система Astra Linux, которая, по словам главы компании Ильи Сивцева, занимает лидирующие позиции среди отечественных конкурентов с долей рынка 70%. В портфель ГК "Астра" входят также комплекс средств виртуализации "Брест", ПО для создания инфраструктур виртуальных рабочих мест Termidesk, средства резервного копирования RuBackup и многое другое. Кстати, продукты ГК "Астра" внедряются в инфраструктуру Администрации Нижнего Новгорода, нижегородского Водоканала и многих других организаций региона.

- Группа компаний "Астра" сегодня — это экосистема инфраструктурного ПО, которая комплексно закрывает потребности заказчиков при проектировании и создании информационных систем, - отметил Илья Сивцев. - Фактически мы обеспечиваем в России силами российской компании уровень продуктовой и сервисной экспертизы, который заказчики привыкли получать от западных вендоров, ушедших из страны.

Среди тех, кто применяет решения "Астры" такие гиганты как "Росатом", РЖД, "Газпромнефть", "Роснефть", МВД, "Россельхозбанк", ПСБ и другие.

В рамках ЦИПР на стенде ГК "Астра" можно было ознакомиться с решениями группы компаний, а также посмотреть продукцию партнёра "Астры" - отечественного производителя "Аквариус". Его устройства работают под управлением операционной системы Astra Linux. На стенде были представлены ПК и ноутбуки от этой компании.

- Мы взаимодействуем с несколькими командами ГК "Астра", которые разрабатывают различные прикладные системы, - отметил президент ГК "Аквариус" Владимир Степанов. - Считаем, что команда "Астры" и новая концепция, связанная с привлечением в экосистему дополнительных команд, разрабатывающих различные программные продукты, очень близки нам по целям, задачам и способам взаимодействия. Поэтому, я думаю, в ближайшем будущем мы порадуем наших заказчиков дополнительными совместными решениями.

В первый день конференции стенд "Астры" посетил заместитель председателя правительства РФ, куратор Приволжского федерального округа Дмитрий Чернышенко.

- Совместно с промышленными отраслевыми предприятиями-лидерами мы проанализировали потребности рынка и сформировали актуальные запросы на отечественные ИТ-решения. Всего выявлено 365 потребностей в отраслевых решениях и 85 - в общесистемном и прикладном ПО. Для 80% всех решений уже существуют российские аналоги средней и высокой степени зрелости, - сказал зампред правительства по итогам осмотра выставки ЦИПР-2023.

Фото предоставлено организаторами ЦИПРа

Курс на импортозамещение

Аналоги существуют, но, как отмечалось на конференции, переход на отечественное ПО идёт не так интенсивно, как хотелось бы. Проблемы и решения, связанные с импортозамещением зарубежных технологий, эксперты обсудили на секции "Особенности национальной IT-инфраструктуры: реальность и потребность".

Как показало исследование TAdviser импортозамещение остаётся одной из приоритетных национальных задач, и спрос на российское ПО увеличивается.

Большинство опрошенных — 57% - заявили, что проекты по переходу на российские решения в их компаниях уже идут. Ещё 26% планируют старт не раньше 2024 года. В чём сложность?

- На первое место сложностей респонденты выносят недостаточные зрелость, функциональность и удобство продукта по сравнению с западными, - сказала в ходе секции заместитель главного редактора TAdviser Наталья Лаврентьева. - Но мы выявили достаточно большую долю оптимистов, которые либо не видят никаких сложностей, либо считают, что все они преодолимы — это 30% опрошенных.

Почти половина респондентов готовы переводить со временем на российское ПО всю свою IT-инфраструктуру.

- Мы выполняем проекты в области 47 типов программного обеспечения. Основной барьер — это внутренняя синхронизация этих проектов, совместимость программного обеспечения между собой. В целом, каждый продукт, который мы внедряем — хороший, но беда в том, что иногда они между собой работают достаточно тяжело, - отметил директор Дирекции информационных технологий, автоматизации и телекомуникаций ПАО "Газпром Нефть" Антон Думин.

Преодолевать подобные и другие барьеры при переходе на отечественное ПО российским компаниям, в том числе "Газпромнефти", помогает ГК "Астра", которая практикует продуктово-сервисный подход.

- Группа компаний "Астра" формирует экосистему продуктов и берётся за сложные проекты по импортозамещению, - сказал Илья Сивцев. - Основная наша стратегия — создать фундамент для построения любых отраслевых бизнес-приложений. Мы считаем, что практически любая задача, связанная с инфраструктурой заказчика — это наша ответственность. Это связка с бизнес-приложениями, это связка с альтернативными программными платформами, это оборудование, которое на балансе заказчика уже 20 лет стоит. Мы разбираем любые инциденты, даже если они с нами не связаны. Мы считаем, что только в концепции продуктово-сервисного подхода, только с проектным офисом, сопровождением проектов миграции, с нормальным консалтингом, технической поддержкой 24 на 7 и обучением можно реализовывать сложные комплексные проекты. Таких примеров у нас много. И их станет ещё больше. В рамках ЦИПР-2023 группа компаний "Астра" заключила сразу три соглашения о сотрудничестве.

Взгляд в будущее

Серьёзным шагом в решении вопроса импортозамещения в системе госорганов в России стало подписание соглашения с Ленинградской областью.

"Ленинградская область ранее уже успешно применяла продукт на базе отечественной операционной системы Astra Linux для обеспечения удаленной работы. Сейчас важно выявить лучшие практики отечественного софта и активно их внедрить, чтобы каждый смог применять их как привычные продукты", – сказал председатель Комитета цифрового развития Ленинградской области Андрей Сытник.

Одно из самых значимых направлений для ГК "Астра", по словам главы компании, - это развитие технологического партнёрства. Очередной шаг в этом направлении — соглашение с СКБ Контур.

- Современный рынок как никогда требует от нас, от разработчиков, новых решений, которые автоматизируют процессы предприятий, повысят их эффективность и, что очень важно, обеспечат безопасность и надёжность. Очень рад, что с ГК "Астра" мы имеем мощное технологическое партнёрство, которое укрепит наши компании и поможет экономике страны, - отметил заместитель генерального директора СКБ Контур Михаил Добровольский.

Серьёзной проблемой IT-импортозамещения эксперты называют нехватку кадров. В рамках заключенного на ЦИПРе соглашения ГК "Астра" и РАНХиГС будут обучать сотрудников госорганов работе с отечественными IT-решениями. И переход на российское ПО пойдёт быстрее.

- У РАНХиГС утверждена программа по импортозамещению. Партнёра мы выбирали долго. Выбор наш пал на компанию "Астра", поскольку она имеет целый блок решений. Это не только операционная система, но и система виртуализации, система управления серверами и так далее, - отметил проректор по цифровой трансформации РАНХиГС Алексей Анопченко. - Кроме того, мы договорились о развитии центра компетенций, где будем обучать не только наших студентов, но и слушателей программ дополнительного профессионального образования по работе с отечественными программными продуктами для того, чтобы люди умели с ними работать и это не вызывало боли и сомнений.

Ускорить миграцию на российские технологии школ, колледжей и вузов помогут репозитории или цифровые хранилища, которые собрала ГК "Астра". Всё необходимое ПО теперь в одном месте. К примеру, в репозиторий для вузов вошли 160 продуктов: языки программирования, средства вычислительного моделирования и разработки, анализатор кода для поиска ошибок и многое другое. Количество скачиваний уже превысило 10 тысяч. И эта работа будет продолжена.

Текст: Марина Ухабова

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