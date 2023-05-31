Юрий Станкевич: "Обновленная стратегия Нижегородской области представит наилучшие варианты социально-экономического развития" Политика

"Сейчас первоочередная задача – актуализировать стратегию развития Нижегородской области, которая была принята в 2018 году. И то, о чем говорил глава региона Глеб Никитин, - это как раз стремление консолидировать общественную, экспертную, предпринимательскую позицию, доводы представителей власти на всех управленческих уровнях, чтобы провести эту работу. В основе обновленной стратегии останутся наилучшие наработки 2018 года. Но мы понимаем, что в последние годы наше общество, наша страна и регион столкнулись с чрезвычайными вызовами, которые мы должны учитывать. Стратегия – это общее представление об идеальной модели развития Нижегородской области, на которую мы должны опираться в работе", - сказал депутат Государственной Думы Юрий Станкевич, комментируя итоги заседания экспертного совета по реализации стратегии социально-экономического развития Нижегородской области до 2035 года.

Он особо подчеркнул, что в основу стратегии, в первую очередь, будет положено улучшение качества жизни во всех муниципалитетах Нижегородской области. За пять лет проделана колоссальная работа – меняется облик населенных пунктов, развивается инфраструктура, реализуются крупные проекты. И сегодня важно продолжить инвестировать в эти направления.

"Помимо этого, необходимо развивать и дальше укреплять технологический суверенитет, понимая, что промышленность всегда была основой экономики Нижегородской области. Мы должны стимулировать внедрение инноваций – тех разработок, которые будут востребованы во всех отраслях в ближайшей перспективе. Важно уделять внимание вопросам минимизации негативного воздействия на окружающую среду. Тем более мы видим, какие оценки получает регион на федеральном уровне за проделанную в последние годы работу в этом направлении под руководством Глеба Никитина. В любой сфере Нижегородская область активно используют все механизмы и инструменты привлечения бюджетных и внебюджетных инвестиций", - отметил Юрий Станкевич.

Депутат добавил, что ключевые вопросы будут рассмотрены в рамках экспертных дискуссий, в которых примет участие большое число жителей области, лидеров общественного мнения. В итоге, как и подчеркнул глава региона, стратегия станет народным документом.