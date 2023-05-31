"Центр 800" запустил новый сервис "Афиша Нижний"
Выставка произведений русского авангарда в пакгаузах
Схемы движения троллейбусов № 3, 5, 10 и 25 изменятся до 10 июля
Мероприятия Центра ЗОЖ "Планета здоровья" в июне
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Политика
07 июня 2023 10:53  [81] Юрий Станкевич: "Обновленная стратегия Нижегородской области представит наилучшие варианты социально-экономического развития"
06 июня 2023 18:17  [295] Вадим Булавинов: "Важный результат: губернатор устранил давний конфликт интересов между областной и городской властью"
06 июня 2023 17:36  [273] Александр Вайнберг: "Динамика развития региона просто поражает"
06 июня 2023 17:19  [303] Глеб Никитин встретился с обновленным экспертным советом стратегии развития Нижегородской области
06 июня 2023 17:08  [294] Глеб Никитин рассказал замглавы МО РФ об отборе добровольцев на военную службу по контракту
06 июня 2023 17:02  [263] Евгений Люлин: "Нижегородская область под руководством губернатора Глеба Никитина добилась серьезных успехов"
05 июня 2023 18:14  [476] Нижегородская делегация находится с рабочим визитом в Сирийской Арабской Республике
05 июня 2023 17:25  [759] Первым заместителем главы администрации Нижнего Новгорода назначен Денис Скалкин
05 июня 2023 13:03  [1226] Дмитрий Сивохин покидает должность первого заместителя главы администрации Нижнего Новгорода
04 июня 2023 12:04  [1293] Депутат Госдумы Александр Хинштейн похвалил Глеба Никитина за работу по благоустройству Нижнего Новгорода
Политика

Юрий Станкевич: "Обновленная стратегия Нижегородской области представит наилучшие варианты социально-экономического развития"

07 июня 2023 10:53  [81] Политика

"Сейчас первоочередная задача – актуализировать стратегию развития Нижегородской области, которая была принята в 2018 году. И то, о чем говорил глава региона Глеб Никитин, - это как раз стремление консолидировать общественную, экспертную, предпринимательскую позицию, доводы представителей власти на всех управленческих уровнях, чтобы провести эту работу. В основе обновленной стратегии останутся  наилучшие наработки 2018 года. Но мы понимаем, что в последние годы наше общество, наша страна и регион столкнулись с чрезвычайными вызовами, которые мы должны учитывать. Стратегия – это общее представление об идеальной модели развития Нижегородской области, на которую мы должны опираться в работе", - сказал депутат Государственной Думы Юрий Станкевич, комментируя итоги заседания экспертного совета по реализации стратегии социально-экономического развития Нижегородской области до 2035 года.

Он особо подчеркнул, что в основу стратегии, в первую очередь, будет положено улучшение качества жизни во всех муниципалитетах Нижегородской области. За пять лет проделана колоссальная работа – меняется облик населенных пунктов, развивается инфраструктура, реализуются крупные проекты. И сегодня важно продолжить инвестировать в эти направления.

"Помимо этого, необходимо развивать и дальше укреплять технологический суверенитет, понимая, что промышленность всегда была основой экономики Нижегородской области. Мы должны стимулировать внедрение инноваций – тех разработок, которые будут востребованы во всех отраслях в ближайшей перспективе. Важно уделять внимание вопросам минимизации негативного воздействия на окружающую среду. Тем более мы видим, какие оценки получает регион на федеральном уровне за проделанную в последние годы работу в этом направлении под руководством Глеба Никитина. В любой сфере Нижегородская область активно используют все механизмы и инструменты привлечения бюджетных и внебюджетных инвестиций", - отметил Юрий Станкевич.

Депутат добавил, что ключевые вопросы будут рассмотрены в рамках экспертных дискуссий, в которых примет участие большое число жителей области, лидеров общественного мнения. В итоге, как и подчеркнул глава региона, стратегия станет народным документом.

 

Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Стратегия развития Юрий Станкевич
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2023
Фоторепортажи
Сад памяти в студгородке НГТУ им. Алексеева
31 мая 2023 16:30"Сад памяти" в студгородке НГТУ им. Алексеева
Архив
Copyright © 1999—2023 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph