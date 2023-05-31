ОМК построит в Выксе еще один многоквартирный дом для сотрудников своего завода Общество

Фото: пресс-служба ОМК

Объединенная металлургическая компания (ОМК) планирует построить для сотрудников своего выксунского завода дом на 337 квартир. Он будет расположен в Выксе на улице Красные Зори на месте бывшего ДК. Строительная компания уже приступила к демонтажу старого здания.

Во дворе нового восьмиэтажного дома будет благоустроенная территория с детскими и спортивными площадками, здесь высадят деревья и кустарники. Пешеходные тротуары сделают удобными для прогулок с детским колясками и передвижения людей с инвалидностью. Около дома оборудуют парковку.

"Выкса – один из самых быстроразвивающихся городов. ОМК строит производства, создает рабочие места на заводе, градообразующее предприятие растет. В связи с этим городу остро необходимо современное жилье. Поэтому группа ОМК реализует в Выксе большую жилищную программу. На участке, выбранном для строительства, стояло аварийное здание ДК. Это заброшенная уже много лет назад территория, обнесенная забором. Компания приняла решение выкупить данный участок и дать ему новую жизнь, построив здесь современное и комфортное жилье. На прилегающей к новому дому территории обустроят удобные площадки для детских игр и занятий спортом, которыми смогут пользоваться жители всего квартала", – прокомментировал управляющий директор выксунского завода ОМК Александр Барыков.