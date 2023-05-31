Станислав Прокопович: Нам необходимо заранее подготовить платформу для дальнейшего развития Политика

"Стратегия – это представление об идеальной модели развития, которому должно следовать общество, поэтому она всегда формируется с горизонтом планирования на 15-20 лет и по прошествии какого-то времени, с учетом проделанной работы, выводов и новых вызовов, подлежит обновлению", - заявил депутат городской Думы Нижнего Новгорода, председатель постоянной комиссии по транспорту и связи Станислав Прокопович, комментируя итоги заседания экспертного совета по реализации стратегии социально-экономического развития Нижегородской области до 2035 года.

"Губернатор Глеб Никитин говорил о стремлении консолидировать экспертное, предпринимательское сообщество, представителей власти на всех управленческих уровнях Нижегородской области, представителей региона в федеральных институтах для того, чтобы подготовить актуализированную версию стратегии, принятой в 2018 году. Новая версия – это стратегия 2.0, но, с одной стороны, она будет учитывать те вызовы, с которыми наше общество, наша страна, наш регион столкнулись в последние несколько лет, а с другой – будет вбирать в себя все лучшее и строиться на преемственности, опираясь на наработки прошедших лет. Нам необходимо подготовить заранее платформу для дальнейшего развития", - подчеркнул он.

Депутат Гордумы отметил, что, прежде всего, в основу стратегии заложено улучшение качества жизни нижегородцев.

"Нужно выравнивать ситуацию в муниципалитетах, создавая комфортные условия для жизни во всех округах области. Кроме того, важно развивать и укреплять технологический суверенитет, поскольку мы прекрасно понимаем, что промышленность всегда была и остается основой экономики Нижегородской области. Необходимо активно внедрять и стимулировать применение инновационных разработок, которые во всех отраслях будут востребованы сегодня, завтра и послезавтра. По-прежнему важно инвестировать в создание комфортной городской среды, создавать условия для участия в этом процессе предпринимателей, в том числе через так называемые социальные инвестиции. Особого внимания заслуживает минимизация негативного воздействия на окружающую среду, и мы видим оценки Нижегородской области в этом плане, которые даются на уровне федерального центра, за последние несколько лет действительно сделано очень многое", - добавил Станислав Прокопович.

Депутат подчеркнул, что Нижегородская область, развивая инфраструктуру, активно использует все механизмы, инструменты привлечения бюджетных и внебюджетных инвестиций, которые предлагаются в стране.

"Мы рассчитываем, что эти базовые, ключевые вопросы будут широко рассматриваться в рамках экспертных дискуссий. Пройдут десятки таких встреч с привлечением самых широких слоев общества, и к концу августа обновленную версию стратегии можно будет представить на утверждение", - сказал Станислав Прокопович.