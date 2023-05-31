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Экономика

Нижегородцы стали участниками межрегионального хакатона антикризисных решений нацпроекта "Производительность труда"

07 июня 2023 12:37  [61] Экономика

Более 120 предприятий из Нижегородской, Ивановской, Владимирской и Ростовской областей приняли участие в хакатоне антикризисных решений нацпроекта "Производительность труда", который прошел на площадке «Точка кипения Hi-Tech АО "Промис" в Нижнем Новгороде.

Как сообщает пресс-служба правительства региона, хакатон организован региональными Минпромом совместно с экспертами центра повышения производительности ВАВТ Минэкономразвития РФ по программе "Лидеры производительности".

По словам министра промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максима Черкасова, нацпроект "Производительность труда" предоставляет возможности для непрерывного обучения. Так, эксперты регионального и федерального центров компетенций обучают сотрудников бережливым технологиям, готовят тренеров на предприятиях.

"Для повышения уровня квалификации директоров, топ-менеджмента компаний действует программа «Лидеры производительности», участники которой под руководством экспертов прорабатывают системные улучшения на своем предприятии. На сегодняшний день уже более 440 нижегородских топ-менеджеров прошли обучение по этой программе, это один из лучших показателей в стране", - рассказал Максим Черкасов.

Проведение хакатонов – одно из направлений программы "Лидеры производительности". В таких деловых играх могут участвовать не только представители компаний-участников нацпроекта «Производительность труда», но и те, кто еще только планирует присоединиться к системному повышению производительности своих предприятий.

"Организаторы поделили участников хакатона на девять команд и дали задание проанализировать работу реальных предприятий до начала 2022 года и после того, как на эти предприятия были наложены санкции. По сути, участники деловой игры выступили в роли антикризисных менеджеров, которым было необходимо выработать программу эффективных решений для компании. Впоследствии они смогут использовать эти кейсы на своих предприятиях", - рассказал Максим Черкасов.

По словам директора центра повышения производительности ВАВТ Минэкономразвития России, руководителя программы "Лидеры производительности" Екатерины Гришиной, главный навык руководителя бизнеса сегодня – это умение работать в условиях неопределенности.

"Именно этот навык помог многим компаниям в 2022 году быстрее преодолеть дефицит сырья, встроиться в новые производственные цепочки и наладить импортозамещение. Антикризисный хакатон дает руководителям инструментарий для реагирования на любую кризисную ситуацию: позволяет научиться проводить диагностику предприятия, разрабатывать антикризисный план и внедрять изменения в процессы. Для руководителей это возможность пересмотреть свои стратегии управления без риска для собственной компании", – отметила Екатерина Гришина.
Как рассказал генеральный директор АО "Промис" Евгений Слиняков, "Точка кипения Hi-Tech" становится центром притяжения для производственных компаний и базой для развития рационализаторского движения в регионе.

"Мы построили новую площадку для проведения различных мероприятий по рационализации, генерации новых идей и встреч для предприятий-участников нацпроекта "Производительность труда". Она будет центром притяжения для производственных компаний и стартапов – любой желающий может провести у нас свои тематические мероприятия по предварительной регистрации", – рассказал Евгений Слиняков.

По словам директора ООО "Воткинский завод теплоизоляционных материалов" Алексея Мосина, у компании увеличился спрос и существенно вырос объем заказов, вследствие чего потребовался новый подход к организации производства и увеличению выпускаемой продукции.

"Для дальнейшего развития предприятия и принятия правильных решений нам были необходимы более глубокие знания. Поэтому ранее я уже прошел обучение в программе "Лидеры PRO". А хакатон позволил не только получить новые навыки, но и пообщаться с такими же производителями, найти новых партнеров и обменяться практикой участия в нацпроекте "Производительность труда", - поделился Алексей Мосин.

Напомним, работа "Точка кипения Hi-Tech" ведется в рамках соглашения, заключенного между АО "Промис", АНО "Агентство развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия)" и АНО "Платформа национальной технологической инициативы" (АНО "НТИ") в рамках нацпроекта "Производительность труда". Благодаря работе "Точки кипения hi-tech" региональным предприятиям предоставлена возможность повышения производительности труда через формирование движения рационализаторов из числа сотрудников и повышение квалификации рабочих с использованием инфраструктуры "«Ворлдскиллс".

Национальный проект "Производительность труда" призван повысить эффективность работы на предприятиях и увеличить конкурентоспособность российских компаний. Федеральный и региональный центры компетенций (ФЦК и РЦК) – операторы нацпроекта, их основная задача – оказывать адресную поддержку предприятиям и обучать сотрудников инструментам бережливого производства.
Консультации по участию в нацпроекте нижегородцы могут получить в центре «Мой бизнес» и его филиалах в муниципалитетах, а также обратившись на горячую линию «Мой бизнес»: 8 (800) 301-29-94.
Нацпроект разработан в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина. Он включает в себя федеральные проекты "Системные меры по повышению производительности труда" и "Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях". Цель нацпроекта – обеспечить пятипроцентный ежегодный прирост производительности труда на средних и крупных предприятиях несырьевых отраслей экономики. В Нижегородской области реализация нацпроекта "Производительность труда" началась в 2019 году.

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Теги:
Нацпроект Промышленность Хакатон
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