Нижегородских психологов обучат работе с участниками СВО и членами их семей Общество

Программа обучения психологов практикам работы с участниками боевых действий и членами их семей стартовала в Нижегородской области, сообщает Дом народного единства.

Цель обучения - сделать психологическую помощь для этой категории населения максимально действенной и доступной в каждом муниципалитете Нижегородской области. Участниками обучения стали практикующие психологи, работающие в системе соцзащиты населения. Отметим, что у некоторых уже есть опыт работы с военнослужащими и членами их семей.

Как отметил заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Гнеушев, новая программа является еще одной региональной мерой поддержки участников СВО и их семей. Он также напомнил о тех мерах поддержки, которые уже действуют в регионе, отметив уникальный социальный военный контракт, и региональный филиал Фонда поддержки участников специальной военной операции "Защитники Отечества".

Говоря о новой программе подготовки психологов, Андрей Гнеушев добавил, что "это работа на опережение". "Демобилизованных участников спецоперации со временем будет больше, и для помощи им и их семьям необходим развернутый штат хорошо подготовленных специалистов", - подчеркнул замглавы региона.

В первом потоке обучается 40 психологов, которые прошли строгий профотбор.

Психологи, желающие пройти программу обучения по работе с участниками боевых действий и членами их семей, могут обратиться на "горячую линию" Координационного центра по поддержке военнослужащих, мобилизованных и их семей по телефону: 8 (831) 233 33 40.