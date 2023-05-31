Рыбак утонул в Оке около Выксы

Фото: СУ СК по Нижегородской области
Рыбак утонул в поселке Красный Бакен городского округа Выксы.
Как сообщили в пресс-службе нижегородского СУ СК, по факту гибели в реке 56-летнего мужчины уже организована доследственная проверка.
По данным следствия, днем 6 июня потерпевший вместе со своим знакомым отправился на рыбалку.
Второго мужчину в настоящее время ищут водолазы МЧС.
При осмотре тела погибшего следователи СК видимых телесных повреждений криминального характера не обнаружили. Назначена судебно-медицинская экспертиза.
В настоящее время следователи СК выясняют все обстоятельства трагедии. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
Ранее сообщалось, что мужчина утонул в Волге около Бора.
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