Рыбак утонул в Оке около Выксы Происшествия

Фото: СУ СК по Нижегородской области

Рыбак утонул в поселке Красный Бакен городского округа Выксы.

Как сообщили в пресс-службе нижегородского СУ СК, по факту гибели в реке 56-летнего мужчины уже организована доследственная проверка.

По данным следствия, днем 6 июня потерпевший вместе со своим знакомым отправился на рыбалку.

Второго мужчину в настоящее время ищут водолазы МЧС.

При осмотре тела погибшего следователи СК видимых телесных повреждений криминального характера не обнаружили. Назначена судебно-медицинская экспертиза.

В настоящее время следователи СК выясняют все обстоятельства трагедии. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее сообщалось, что мужчина утонул в Волге около Бора.