Евгений Люлин: "Нижегородские художественные промыслы сегодня знает вся страна!" Общество

Фото: пресс-служба ЗСНО

7 июня в Законодательном Собрании Нижегородской области состоялась церемония награждения победителей конкурса на лучший журналистский материал и лучшую работу деятелей культуры о народных художественных промыслах (НХП) Нижегородской области. В этом году конкурс прошел в 26 раз.

Перед началом награждения в фойе регионального парламента состоялся концерт с участием ансамбля народного танца "Каблучок". Председатель Законодательного Собрания Нижегородской области Евгений Люлин вручил коллективу Благодарность председателя.

Также председатель Законодательного Собрания Евгений Люлин и министр туризма и промыслов Нижегородской области Сергей Яковлев приняли участие в мастер-классе по росписи деревянных ложек. Евгений Люлин написал на ложке пожелание нашим бойцам – участникам специальной военной операции. Спикер регионального парламента признался, что редко берет в руки кисточку – последний раз в прошлом году он расписывал матрешку.

Награды победителям конкурса вручили председатель Законодательного Собрания Евгений Люлин, министр туризма и промыслов Нижегородской области Сергей Яковлев и президент Фонда развития народных художественных промыслов Нижегородской области Николай Смирнов. Среди награжденных руководители предприятий отрасли НХП, общественных объединений, мастера народных промыслов, представители ведущих средств массовой информации и деятели культуры.

"Наше народное искусство – это именно то, что отличает Нижегородскую область от других регионов. Вдохнуть новую жизнь в древние промыслы, подогреть к ним интерес – главная цель нашего конкурса. Нижегородские промыслы сегодня знает вся страна! Это заслуга многих людей: активистов Фонда поддержки народных художественных промыслов, мастеров НХП, руководителей предприятий, благотворителей и спонсоров, журналистов и творческих деятелей", - подчеркнул Евгений Люлин.

"В регионе уделяется много внимания поддержке НХП, обеспечена правовая защита исконных народных художественных промыслов, места их традиционного бытования отнесены к объектам культурного наследия. За 5 лет предприятия НХП получили около 1 млрд рублей в рамках различных мер финансовой поддержки на федеральном, региональном и муниципальном уровнях. По итогам 2022 года, общий объем производства продукции организациями народных художественных промыслов составил более 1,5 млрд рублей, доля изделий народных художественных промыслов в нём составила 67%. Депутаты регулярно рассматривают поступившие от предприятий и администраций муниципальных районов ходатайства на присвоение звания «Заслуженный мастер народных художественных промыслов Нижегородской области». Каждому из получивших звание выплачивается по 30 тысяч рублей. Кроме того, мы участвуем в работе над поправками к федеральному закону «О народных художественных промыслах», которые помогут отрасли развиваться системно, создадут условия для расширения государственной поддержки. Законодательное Собрание вместе с правительством области подготовило свои предложения, в апреле они были направлены в Государственную Думу, а уже 1 июня Госдума приняла законопроект в первом чтении", - рассказал Евгений Люлин.

Как отметил президент Фонда развития народных художественных промыслов Нижегородской области Николай Смирнов, в современной непростой обстановке особенно важно объединяться и сохранять традиции. «Наш регион занимает первое место в России по количеству районов, имеющих статус мест традиционного бытования народных художественных промыслов – их 27. Это наше богатство! В регионе проводятся выставки, конкурсы, издаются книги. Проходят уроки патриотического воспитания через приобщение юных нижегородцев к традициям народной культуры. Конкурс, победителей которого мы сегодня награждали, часть большой работы, которая ведется в Нижегородской области. Важно, чтобы народные промыслы жили!» - сказал Николай Смирнов.

Конкурс на лучший журналистский материал и лучшую работу деятелей культуры о народных художественных промыслах Нижегородской области проводился по следующим номинациям: "Лучшая публикация в печатных СМИ", "Лучший телерепортаж", "Особые заслуги в развитии НХП", "Музыкально-песенный жанр", "Литературно -издательская деятельность", "Новые инициативы в развитии НХП", "Развитие НХП в детском и юношеском творчестве", "Четверть века во благо традиций", "100 лет истории".

Завершилось торжественное мероприятие музыкальным номером в исполнении детского коллектива "Крошечки-матрешечки". Коллектив также был награжден Благодарностью председателя регионального парламента.

Ранее сообщалось, что трех нижегородцев наградили во время заседания Заксобрания за вклад в развитие региона.