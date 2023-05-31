Летний режим работы парка "Швейцария"
Общественные обсуждения концепции развития парка им. 1 Мая
Лучшие дворники Нижнего Новгорода
Канатную дорогу через Оку начнут строить в феврале 2024 года
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Общество
07 июня 2023 14:40  [2] Евгений Люлин: "Нижегородские художественные промыслы сегодня знает вся страна!"
07 июня 2023 14:18  [75] Десять нижегородских проектов получили гранты на 31,7 млн рублей в рамках первой волны "Команды креативных практик"
07 июня 2023 13:41  [136] Нижегородских психологов обучат работе с участниками СВО и членами их семей
07 июня 2023 13:24  [109] Статью об обмане потребителей предложили вернуть в Уголовный кодекс РФ
07 июня 2023 12:18  [194] Фирменный магазин городецкой росписи открыли в Кремле Нижнего Новгорода
07 июня 2023 12:10  [143] Уроки черчения вернут в российские школы в 2024 году
07 июня 2023 11:54  [126] Оксана Кислицына: "Нужно всеми силами стремиться к тому, чтобы жизнь в регионе становилась лучше"
07 июня 2023 11:46  [208] Движение по улице Акимова в Нижнем Новгороде возобновили на сутки раньше срока
07 июня 2023 11:16  [238] ОМК построит в Выксе еще один многоквартирный дом для сотрудников своего завода
07 июня 2023 11:08  [258] ЦРТС назвал самые популярные маршруты общественного транспорта в Нижнем Новгороде в мае
Общество

Евгений Люлин: "Нижегородские художественные промыслы сегодня знает вся страна!"

07 июня 2023 14:40  [2] Общество
Фото: пресс-служба ЗСНО

Фото: пресс-служба ЗСНО

7 июня в Законодательном Собрании Нижегородской области состоялась церемония награждения победителей конкурса на лучший журналистский материал и лучшую работу деятелей культуры о народных художественных промыслах (НХП) Нижегородской области. В этом году конкурс прошел в 26 раз.

Перед началом награждения в фойе регионального парламента состоялся концерт с участием ансамбля народного танца "Каблучок". Председатель Законодательного Собрания Нижегородской области Евгений Люлин вручил коллективу Благодарность председателя.

Также председатель Законодательного Собрания Евгений Люлин и министр туризма и промыслов Нижегородской области Сергей Яковлев приняли участие в мастер-классе по росписи деревянных ложек. Евгений Люлин написал на ложке пожелание нашим бойцам – участникам специальной военной операции. Спикер регионального парламента признался, что редко берет в руки кисточку – последний раз в прошлом году он расписывал матрешку.

Награды победителям конкурса вручили председатель Законодательного Собрания Евгений Люлин, министр туризма и промыслов Нижегородской области Сергей Яковлев и президент Фонда развития народных художественных промыслов Нижегородской области Николай Смирнов. Среди награжденных руководители предприятий отрасли НХП, общественных объединений, мастера народных промыслов, представители ведущих средств массовой информации и деятели культуры.

"Наше народное искусство – это именно то, что отличает Нижегородскую область от других регионов. Вдохнуть новую жизнь в древние промыслы, подогреть к ним интерес – главная цель нашего конкурса. Нижегородские промыслы сегодня знает вся страна! Это заслуга многих людей: активистов Фонда поддержки народных художественных промыслов, мастеров НХП, руководителей предприятий, благотворителей и спонсоров, журналистов и творческих деятелей", - подчеркнул Евгений Люлин.

"В регионе уделяется много внимания поддержке НХП, обеспечена правовая защита исконных народных художественных промыслов, места их традиционного бытования отнесены к объектам культурного наследия. За 5 лет предприятия НХП получили около 1 млрд рублей в рамках различных мер финансовой поддержки на федеральном, региональном и муниципальном уровнях. По итогам 2022 года, общий объем производства продукции организациями народных художественных промыслов составил более 1,5 млрд рублей, доля изделий народных художественных промыслов в нём составила 67%. Депутаты регулярно рассматривают поступившие от предприятий и администраций муниципальных районов ходатайства на присвоение звания «Заслуженный мастер народных художественных промыслов Нижегородской области». Каждому из получивших звание выплачивается по 30 тысяч рублей. Кроме того, мы участвуем в работе над поправками к федеральному закону «О народных художественных промыслах», которые помогут отрасли развиваться системно, создадут условия для расширения государственной поддержки. Законодательное Собрание вместе с правительством области подготовило свои предложения, в апреле они были направлены в Государственную Думу, а уже 1 июня Госдума приняла законопроект в первом чтении", - рассказал Евгений Люлин.

Как отметил президент Фонда развития народных художественных промыслов Нижегородской области Николай Смирнов, в современной непростой обстановке особенно важно объединяться и сохранять традиции. «Наш регион занимает первое место в России по количеству районов, имеющих статус мест традиционного бытования народных художественных промыслов – их 27. Это наше богатство! В регионе проводятся выставки, конкурсы, издаются книги. Проходят уроки патриотического воспитания через приобщение юных нижегородцев к традициям народной культуры. Конкурс, победителей которого мы сегодня награждали, часть большой работы, которая ведется в Нижегородской области. Важно, чтобы народные промыслы жили!» - сказал Николай Смирнов.

Конкурс на лучший журналистский материал и лучшую работу деятелей культуры о народных художественных промыслах Нижегородской области  проводился по следующим номинациям: "Лучшая публикация в печатных СМИ", "Лучший телерепортаж", "Особые заслуги в развитии НХП", "Музыкально-песенный жанр", "Литературно -издательская деятельность", "Новые инициативы в развитии НХП", "Развитие НХП в детском и юношеском творчестве", "Четверть века во благо традиций", "100 лет истории".

Завершилось торжественное мероприятие музыкальным номером в исполнении детского коллектива "Крошечки-матрешечки". Коллектив также был награжден Благодарностью председателя регионального парламента.

Ранее сообщалось, что трех нижегородцев наградили во время заседания Заксобрания за вклад в развитие региона.

 

Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Евгений Люлин Законодательное собрание НХП
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2023
Фоторепортажи
Сад памяти в студгородке НГТУ им. Алексеева
31 мая 2023 16:30"Сад памяти" в студгородке НГТУ им. Алексеева
Архив
Copyright © 1999—2023 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph