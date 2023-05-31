Специалист ФМБА России назвал три признака густой крови для срочного обращения к врачу Общество

Заведующий отделением сосудистой хирургии Федерального научно-клинического центра ФМБА России Виктор Балдин назвал три признака густой крови для срочного обращения к врачу, сообщают "Народные Новости".

По словам специалиста, нарушение кровообращения приводит к тромбозам, инфарктам и ишемиям.

Такие пациенты, как правило, жалуются на онемение и покалывание в конечностях, однако есть и ряд других признаков для незамедлительного обращения в больницу.

Так, насторожить должны посинения участков кожи, обмороки, проблемы с координацией речи. Внезапное онемение одной стороны лица, сильные головные боли также указывают на нарушенное кровообращение, при котором необходимо показаться врачу.

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