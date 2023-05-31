Системы ЖКХ в 14 муниципалитетах модернизируют за 4,8 млрд рублей
Общественные обсуждения концепции развития парка им. 1 Мая
Схемы движения троллейбусов № 3, 5, 10 и 25 изменятся до 10 июля
Лучшие дворники Нижнего Новгорода
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Общество
07 июня 2023 16:13  [27] Расчистка озера в Светлоярском парке в Нижнем Новгороде начнется в эти выходные
07 июня 2023 15:50  [76] Участок под школу для одаренных детей согласован Советом по земельным отношениям
07 июня 2023 15:16  [92] Новые уличные светильники установили в поселке Большое Козино в рамках нацпроекта
07 июня 2023 15:05  [101] Специалист ФМБА России назвал три признака густой крови для срочного обращения к врачу
07 июня 2023 14:40  [104] Евгений Люлин: "Нижегородские художественные промыслы сегодня знает вся страна!"
07 июня 2023 14:18  [136] Десять нижегородских проектов получили гранты на 31,7 млн рублей в рамках первой волны "Команды креативных практик"
07 июня 2023 13:41  [191] Нижегородских психологов обучат работе с участниками СВО и членами их семей
07 июня 2023 13:24  [145] Статью об обмане потребителей предложили вернуть в Уголовный кодекс РФ
07 июня 2023 12:18  [247] Фирменный магазин городецкой росписи открыли в Кремле Нижнего Новгорода
07 июня 2023 12:10  [169] Уроки черчения вернут в российские школы в 2024 году
Общество

Новые уличные светильники установили в поселке Большое Козино в рамках нацпроекта

07 июня 2023 15:16  [92] Общество

Новые уличные светильники установили в поселке Большое Козино Нижегородской области в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги", сообщает ГУ автомобильных дорог региона ГКУ НО "ГУАД".

Светильники установили на пяти километрах на участке дороги Дубравный – Большое Козино, которая проходит по улицам Ленинской, Большой Школьной, Калининской и выходит на трассу Нижний Новгород – Иваново.

В ходе работ было установлено 180 опор и смонтировано 174 светодиодных светильника мощностью 55 Вт. Стоимость работ составила 15,2 млн рублей.

Стоит отметить, что новое оборудование позволяет регулировать интенсивность освещенности в зависимости от погодных условий. Фонари могут работать по индивидуальному графику, управлять ими можно дистанционно

Ранее губернатор Нижегородской области Глеб Никитин заявил, что в текущем году на трех трассах региона по нацпроекту БКД будет смонтировано около 50 км линий уличного освещения. Работы находятся на особом контроле ГУАДа.

На сегодняшний день уже сданы участки протяженностью 700 метров на трассе Владимир – Муром – Арзамас в деревне Шелокша в Кулебакском районе, в Павлове сданы 1,6 км, в Ваче - 1,7 км, Сосновском - 3,7 км и Шахунье.

Контракты на данный вид работ заключены на два года – 2022 и 2023, общая сумма финансирования превышает 370 млн рублей. В прошлом году в Нижегородской области работы были выполнены на 40 км региональных дорог.

Напомним, что нацпроект "Безопасные и качественные дороги" разработан в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации". Он включает в себя четыре федеральных проекта.

Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Дороги Нацпроект Фонтан
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2023
Фоторепортажи
Сад памяти в студгородке НГТУ им. Алексеева
31 мая 2023 16:30"Сад памяти" в студгородке НГТУ им. Алексеева
Архив
Copyright © 1999—2023 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph