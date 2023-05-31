Новые уличные светильники установили в поселке Большое Козино в рамках нацпроекта Общество

Новые уличные светильники установили в поселке Большое Козино Нижегородской области в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги", сообщает ГУ автомобильных дорог региона ГКУ НО "ГУАД".

Светильники установили на пяти километрах на участке дороги Дубравный – Большое Козино, которая проходит по улицам Ленинской, Большой Школьной, Калининской и выходит на трассу Нижний Новгород – Иваново.

В ходе работ было установлено 180 опор и смонтировано 174 светодиодных светильника мощностью 55 Вт. Стоимость работ составила 15,2 млн рублей.

Стоит отметить, что новое оборудование позволяет регулировать интенсивность освещенности в зависимости от погодных условий. Фонари могут работать по индивидуальному графику, управлять ими можно дистанционно

Ранее губернатор Нижегородской области Глеб Никитин заявил, что в текущем году на трех трассах региона по нацпроекту БКД будет смонтировано около 50 км линий уличного освещения. Работы находятся на особом контроле ГУАДа.

На сегодняшний день уже сданы участки протяженностью 700 метров на трассе Владимир – Муром – Арзамас в деревне Шелокша в Кулебакском районе, в Павлове сданы 1,6 км, в Ваче - 1,7 км, Сосновском - 3,7 км и Шахунье.

Контракты на данный вид работ заключены на два года – 2022 и 2023, общая сумма финансирования превышает 370 млн рублей. В прошлом году в Нижегородской области работы были выполнены на 40 км региональных дорог.

Напомним, что нацпроект "Безопасные и качественные дороги" разработан в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации". Он включает в себя четыре федеральных проекта.