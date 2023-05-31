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Происшествия

Мусор и покрышки горят у поселка Селекция под Нижним Новгородом

07 июня 2023 16:12  [1] Происшествия
Мусор и покрышки горят у поселка Селекция под Нижним Новгородом

Мусор и покрышки горят у поселка Селекция под Нижним Новгородом

Мусор и покрышки горят у поселка Селекционная станция под Нижним Новгородом, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области.

Сообщение о возгорании и столбе черного дыма начали поступать от очевидцев в 15:10.

Пожарные, прибывшие к месту происшествия, передали, что горит мусорная свалка на площади 20 кв.метров. Жертв и пострадавших нет.

В тушении пожара и ликвидации его последствий была задействована 1 единица техники и 5 человек личного состава.

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Теги:
МЧС Пожар Свалки
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