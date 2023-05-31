Первым выпускникам нижегородской "Школы младших командиров" вручили сертификаты и знаки отличия Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Первым выпускникам нижегородской "Школы младших командиров" вручили сертификаты и знаки отличия младших сержантов, сообщает пресс-служба администрации города.

Всего же отличительные знаки получили 25 выпускников школы. Практически все выпускники были в военно-патриотическом лагере "Хочу стать десантником". Ребята - воспитанники Центра военно-патриотического воспитания, который был открыт в октябре прошлого года по поручению главы Нижнего Новгорода Юрия Шалабаева.

Стоит отметить, что выпускники "Школы младших командиров" теперь могут сами проводить вводный курс начальной военной подготовки на базе всех муниципальных загородных лагерей в качестве помощников руководителей военно-патриотического кружка.

В пресс-службе администрации города пояснили, что полгода длилось обучение в "Школе младших командиров", а занятия по строевой и военной подготовке проходили дважды в неделю.

Напомним, по инициативе главы города Юрия Шалабаева в Нижнем Новгороде создан Центр военно-патриотического воспитания. Он объединил все тематические направления и движения. В Центре уже работают кружки начальной военной и воздушно-десантной подготовки, психологические группы, юридические службы для родителей.