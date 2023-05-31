Глеб Никитин: "Система социальной защиты имеет огромное значение для благополучия всего нашего общества" Общество

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин направил поздравление с Днем социального работника.

"Уважаемые социальные работники! От всего сердца поздравляю вас с профессиональным праздником!

Ваша профессия отличается от большинства других своей гуманистической направленностью. В основе вашей деятельности – помощь людям, попавшим в сложную жизненную ситуацию, тем, кто не может позаботиться о себе самостоятельно. Вы не только оказываете конкретные виды поддержки, но и становитесь людям по-настоящему родными. Вас ждут, на вас надеются, вам верят!

Система социальной защиты имеет огромное значение для благополучия всего нашего общества. В Нижегородской области ежегодно увеличиваются объемы поддержки, реализуются различные проекты и программы. Сегодня большой объем работы связан с помощью близким и семьям участников СВО. Залог успеха каждого направления – ваши неравнодушие и вовлеченность. Это требует огромного внутреннего труда. Спасибо каждому работнику социальной сферы, кто относится с душой к своей миссии, видит в этом жизненное призвание!

В профессиональный праздник желаю, чтобы вас никогда не покидала уверенность в правильности выбранного пути! Здоровья и благополучия вам и вашим близким! Успехов в работе!", - сказал Глеб Никитин.