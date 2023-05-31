Электросамокаты запретили в парке "Швейцария"
Летний режим работы парка "Швейцария"
Знакомство с экономическим потенциалом Сокольского района
Общественные обсуждения концепции развития парка им. 1 Мая
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Общество
07 июня 2023 17:35  [6] Дмитрий Певцов и Пелагея выступят в День России на главной площади Нижнего Новгорода
07 июня 2023 16:57  [89] Ценный исторический объект рядом с Домом Чардымова восстановят в Нижнем Новгороде
07 июня 2023 16:35  [112] Роспотребнадзор разрешил купаться на 21 пляже Нижегородской области
07 июня 2023 16:23  [105] Первым выпускникам нижегородской "Школы младших командиров" вручили сертификаты и знаки отличия
07 июня 2023 16:13  [113] Расчистка озера в Светлоярском парке в Нижнем Новгороде начнется в эти выходные
07 июня 2023 15:50  [186] Участок под школу для одаренных детей согласован Советом по земельным отношениям
07 июня 2023 15:16  [129] Новые уличные светильники установили в поселке Большое Козино в рамках нацпроекта
07 июня 2023 15:05  [142] Специалист ФМБА России назвал три признака густой крови для срочного обращения к врачу
07 июня 2023 14:40  [140] Евгений Люлин: "Нижегородские художественные промыслы сегодня знает вся страна!"
07 июня 2023 14:18  [168] Десять нижегородских проектов получили гранты на 31,7 млн рублей в рамках первой волны "Команды креативных практик"
Общество

Дмитрий Певцов и Пелагея выступят в День России на главной площади Нижнего Новгорода

07 июня 2023 17:35  [6] Общество

Масштабная праздничная программа пройдет в Нижнем Новгороде в День России 12 июня. Мероприятия по случаю праздника будут организованы на площади Минина и Пожарского, пешеходной улице Большая Покровская.

Как сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области, нижегородцев и гостей города в этот день ждет также первый Международный этнофестиваль "Действие". В рамках этнофестиваля в Парке Победы будут работать патриотические выставки "ПРОгероев" и "СВОи".

Главная площадка праздника – площадь Минина и Пожарского. Уже с 12:00 на площади начнется праздничная программа с участием Нижегородского русского народного оркестра имени В. Кузнецова. Кроме того, здесь состоится детский фестиваль "Солнечный круг", в концертной программе которого примут участие юные нижегородцы – победители шоу "Голос", "Ты – супер!", "Синяя птица", а также участники арт-фестиваля "Таврида".

Также на площади пройдет гала-концерт и состоится торжественное награждение победителей Всероссийского конкурса хореографических и цирковых коллективов "Нижегородская мозаика", а также будет работать "Ярмарка национальных культур", гастрофестиваль и граффити-акция, в рамках которой будет создано пять арт-объектов с национальными орнаментами и историческими местами.

Целый день на площади Минина и Пожарского будут проходить праздничные мероприятия: патриотическая программа "Za Россию", фестиваль исполнителей песен Бориса Мокроусова "На Волге широкой", выступление кавер-групп, диджеев и вокально-инструментальных групп Приволжского округа войск.

Пешеходная улица Нижнего Новгорода Большая Покровская в этот день превратится в творческий бульвар "Многонациональной России", у музея художественных промыслов, ННГУ им. Н.И. Лобачевского, здания государственного банка, в сквере Свердлова и на Театральной площади разместятся пять тематических станций, там пройдут мастер-классы, и также состоится выступление артистов.

В 17.00 от стадиона "Динамо" на Большой Покровской стартует "Парад национальностей". Представители различных национальных диаспор пройдут по центральной улице города в национальных костюмах и пронесут по улице гигантский "триколор".

После 19:40 запланировано выступление популярного актера театра и кино, Народного артиста России Дмитрия Певцова и коллектива "Певцов-оркестр". А в 21.05 на главную сцену выйдет заслуженная артистка России певица Пелагея.

Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Концерты Праздники Фестиваль
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2023
Фоторепортажи
Сад памяти в студгородке НГТУ им. Алексеева
31 мая 2023 16:30"Сад памяти" в студгородке НГТУ им. Алексеева
Архив
Copyright © 1999—2023 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph