Дмитрий Певцов и Пелагея выступят в День России на главной площади Нижнего Новгорода Общество

Масштабная праздничная программа пройдет в Нижнем Новгороде в День России 12 июня. Мероприятия по случаю праздника будут организованы на площади Минина и Пожарского, пешеходной улице Большая Покровская.

Как сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области, нижегородцев и гостей города в этот день ждет также первый Международный этнофестиваль "Действие". В рамках этнофестиваля в Парке Победы будут работать патриотические выставки "ПРОгероев" и "СВОи".

Главная площадка праздника – площадь Минина и Пожарского. Уже с 12:00 на площади начнется праздничная программа с участием Нижегородского русского народного оркестра имени В. Кузнецова. Кроме того, здесь состоится детский фестиваль "Солнечный круг", в концертной программе которого примут участие юные нижегородцы – победители шоу "Голос", "Ты – супер!", "Синяя птица", а также участники арт-фестиваля "Таврида".

Также на площади пройдет гала-концерт и состоится торжественное награждение победителей Всероссийского конкурса хореографических и цирковых коллективов "Нижегородская мозаика", а также будет работать "Ярмарка национальных культур", гастрофестиваль и граффити-акция, в рамках которой будет создано пять арт-объектов с национальными орнаментами и историческими местами.

Целый день на площади Минина и Пожарского будут проходить праздничные мероприятия: патриотическая программа "Za Россию", фестиваль исполнителей песен Бориса Мокроусова "На Волге широкой", выступление кавер-групп, диджеев и вокально-инструментальных групп Приволжского округа войск.

Пешеходная улица Нижнего Новгорода Большая Покровская в этот день превратится в творческий бульвар "Многонациональной России", у музея художественных промыслов, ННГУ им. Н.И. Лобачевского, здания государственного банка, в сквере Свердлова и на Театральной площади разместятся пять тематических станций, там пройдут мастер-классы, и также состоится выступление артистов.

В 17.00 от стадиона "Динамо" на Большой Покровской стартует "Парад национальностей". Представители различных национальных диаспор пройдут по центральной улице города в национальных костюмах и пронесут по улице гигантский "триколор".

После 19:40 запланировано выступление популярного актера театра и кино, Народного артиста России Дмитрия Певцова и коллектива "Певцов-оркестр". А в 21.05 на главную сцену выйдет заслуженная артистка России певица Пелагея.