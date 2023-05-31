"Балет" вышел на улицы: в разных городах страны прошли арт-перфомансы в поддержку сериала Культура и отдых

Фото: ПАО "Ростелеком"

Премьера 8-серийной психологической драмы "Балет" (18+) от Wink Originals разбудила творческую энергию по всей стране. В разных городах балет сошел с экранов на улицы — танцовщики устроили перфомансы #СмотриБалет. И эти выступления имели самый живой отклик: балет на расстоянии вытянутой руки вдохновлял красотой и вызывал яркие эмоции даже у тех людей, которые никогда не смотрели его в театре.

Производством сериала «Балет» занимались "Студия Видеопрокат" Сергея Бондарчука и Алексея Киселёва и "НМГ Студия". Режиссёром-постановщиком стал Сангаджиев, снявший нашумевший HAPPY END . Премьера в видеосервисе Wink ("Ростелеком") состоялась 18 мая 2023 года.

В сцену превратились самые узнаваемые городские достопримечательности, живописные видовые точки и индустриальные районы. Танцевальные флешмобы и перфомансы в поддержку сериала прошли в Москве (ВДНХ и метро), Санкт-Петербурге (знаковые места города и окраины), Перми (на набережной Камы у культового объекта «Счастье не за горами!»), Екатеринбурге (на крыше 12-этажного офисного здания), Тюмени (на Мосту влюбленных и площади 400-летия Тюмени), Челябинске (у мурала Цифровой Давид), Ханты-Мансийске («Археопарк»), Самаре и других городах. В выступлениях приняли участие представители ведущих танцевальных трупп и студий.

Самые яркие моменты всех представлений собраны в едином ролике: https://youtu.be/Yar2g9iKJz4

Уникальные акции в поддержку сериала

В конце мая более 30 тысяч москвичей и гостей столицы стали зрителями уникального события — балетного спектакля в витринах исторического здания на улице Кузнецкий мост, дом 14. Три майских вечера витрины оживали, и балерины показывали специально созданную постановку. Видео о проекте дает возможность рассмотреть то, чего не видели зрители на улице — оказаться максимально близко к танцовщицам и посмотреть на постановку с другой стороны. Для съемок ролика был вызван 20-метровый автокран. Каждый вечер с началом представления Кузнецкий мост замирал, собирая толпы зрителей, большинство из которых снимало действие на смартфоны. Все представления (а их было 78) заканчивались овацией, а танцовщицам даже дарили розы.

Наконец, Wink представил высокотехнологичный виртуальный балет, созданный с помощью технологий дополненной реальности (AR/VR). Сценой для виртуального выступления балерины может стать самая распространенная в стране купюра. На билете Банка России достоинством 100 рублей изображен один из главных символов страны — Большой театр. Достаточно зайти на сайт smotribalet.ru и навести камеру на здание театра на купюре, чтобы из ниоткуда возник прекрасный танец.

О съемках сериала "Балет"

"Балет" — на сегодня самое масштабное высказывание об этом искусстве за всю историю российского кино. От задумки до премьеры сериала прошло пять лет. Три года шли непосредственно съемки — около 100 съемочных дней во все времена года. В кастинге приняли участие более 1 000 танцовщиков. Съемки на реальных сценах с использованием самого современного оборудования велись в ночное время, так как нельзя было нарушать график работы театров. Чтобы снять одну танцевальную сцену с разных ракурсов ее приходилось репетировать и исполнять десятки раз.

В сериале «Балет» зритель увидит семь постановок — это современные балеты, созданные специально для проекта, а также легендарная классика ("Пахита", "Жизель", "Лебединое озеро"), снятые в Музыкальном театре имени К.С. Станиславского и Вл.И. Немировича-Данченко и Михайловском театре. В съемках участвовали ведущие балетные труппы страны — театра "Балет Москва", Театра балета Бориса Эйфмана, а также солисты Большого театра, Новосибирского театра оперы и балета, Мариинского театра и Ансамбля "Березка".

Хореографом-постановщиком "Балета" стал лауреат премии "Золотая Маска" Владимир Варнава (он также сыграл в проекте роль педагога). Совместно с режиссёром Сангаджиевым он разработал и главный спектакль в сериале. По инициативе автора идеи и одного из шоураннеров сериала Алексея Киселёва он вошел в репертуар театра имени Станиславского и Немировича-Данченко под названием "О природе". Это первый случай в истории российского кино, когда созданное специально для экрана художественное произведение включено в реальный театральный репертуар.

О сериале "Балет"

Сериал будет интересен даже тем, кто не разбирается в тонкостях балета. Напряженный сюжет построен вокруг ярких героев, их взаимоотношений, амбиций, побед и поражений.

Кто и чем заплатит за предательство 40-летней давности? В середине 1980-х советская прима-балерина была вынуждена остаться на Западе и ни разу не была на родине. Сегодня Рута Майерс (Алла Сигалова) — всемирно известный хореограф. Неожиданно для самой себя она согласилась вернуться на когда-то родную сцену. По предложению нового директора театра (Фёдор Бондарчук) Рута будет ставить современный балет. Ее возвращение вызывает бурю страстей и скандалов. Бывший возлюбленный Руты теперь худрук балетной труппы (Игорь Гордин). Старые обиды и чувства вспыхивают с новой силой. Вскрываются неприглядные секреты из середины 1980-х. Кто подставил Руту и вынудил остаться на Западе? Чем грозит ее возвращение бывшим коллегам и подругам?

В сериале "Балет" снялись Алла Сигалова, Маруся Фомина, Игорь Гордин, Пётр Райков, Фёдор Бондарчук, Ирина Апексимова, Лиза Янковская, Мария Хорева, Артур Бесчастный, Полина Агуреева, Мария Абашова, Елена Морозова, Дарья Авратинская, Евгения Добровольская, Игорь Миркурбанов, Юрий Ицков, Сергей Бондарчук, Владимир Варнава, Ксения Шевцова, Иван Бровин, Марта Евстигнеева, Дарья Юрченко, Герман Борсай, Евгения Образцова, Жанна Губанова, Оксана Кардаш, Георги Смилевски-мл., Ильдар Гайнутдинов, Евгения Долматова, Полина Заярная и другие.