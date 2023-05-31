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Политика

Молодежный парламент при Заксобрании Нижегородской области представил новые законодательные инициативы

07 июня 2023 18:16  [84] Политика

Фото: пресс-служба ЗС НО

Молодежный парламент при Заксобрании Нижегородской области  представил новые законодательные инициативы. Мероприятие прошло в парке "Швейцария".

Так, молодежь подготовила обращении к министру сельского хозяйства РФ Дмитрию Патрушеву с предложением внести изменения в действующее законодательство, регулирующее допуск к управлению самоходными машинами и выдачу удостоверений тракториста-машиниста.

Такое решение может помочь в решении проблемы  дефицита механизаторов и трактористов в отрасли сельского хозяйства. В Нижегородской области потребность в специалистах данных профессий составляет 380 человек.

Также на заседании обсуждалось внесение изменений в порядок приема на обучение по образовательным программам среднего профессионального образования (СПО). Члены Молодежного парламента предлагают учитывать достижения ГТО и наличие личной книжки волонтера при поступлении в СПО.

Инициатива была подкреплена исследованием, которое молодые парламентарии проводили среди старшеклассников Нижегородской области. Выяснилось, что 60% школьников занимаются волонтерством, 30% - имеют серебряные или золотые значки ГТО. Среднее профессиональное образование получают 40% молодежи в возрасте 15-19 лет, причем конкурс на некоторые профессии достигает 3-4 человека на место.

Изучив законодательство в рамках работы приемных кампаний вузов и СПО, Молодежный парламент отметил, что при приеме студентов в бакалавриат, специалитет, магистратуру за достижения ГТО и наличие личной книжки волонтера назначаются дополнительные баллы, а при поступлении по образовательным программам среднего профессионального образования такие достижения не учитываются.

По словам инициаторов поправки, изменения в законодательство будут способствовать повышению мотивации к волонтерской деятельности школьников, планирующих поступление не только в высшие учебные заведения, но и в СПО Нижегородской области.

Члены Молодёжного парламента также предложили внести изменения в закон "О наградах и премиях Нижегородкой области". Молодые люди предлагают дополнить закон наградой "Медаль имени Матрены Исаевны Вольской". Награда будет вручаться за активную деятельность в области патриотического воспитания молодежи и обеспечение прав и законных интересов несовершеннолетних на территории Нижегородской области.

"Бытует мнение, что законодательная работа – это скучно. Мы специально перенесли заседание Молодежного парламента в "Швейцарию", чтобы сломать этот стереотип. На свежем воздухе, в окружении природы думается и работается лучше! Повестка была очень насыщенная, а дискуссия – содержательная: ребята спорили, предлагали, искали решения. Молодым парламентариям пока не хватает опыта, но мне нравится их подход к решению проблем. Берут самую острую тему. Например, дефицит трактористов в сельхозпредприятиях области. Проводят мозговой штурм. Выясняют, что многие механизаторы не могут получить допуск к управлению самоходными машинами из-за административных или бюрократических барьеров. Предлагают оптимизировать экзамены, упростить допуск - убирают барьеры без потери качества подготовки. Посмотрим, что из этого выйдет, – отметил председатель Законодательного Собрания Нижегородской области Евгений Люлин. – Молодежный парламент – это отличная школа, пройдя которую человек не обязательно станет депутатом, но получит компетенции, которые помогут ему самореализоваться на госслужбе, в общественной деятельности, сделать карьеру на предприятии".

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Теги:
Законодательное собрание Молодёжный парламент
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