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Экономика

Дзержинск занял первое место в рейтинге муниципалитетов по развитию предпринимательства по итогам 2022 года

07 июня 2023 18:07  [91] Экономика

Дзержинск занял первое место в рейтинге результатов работы муниципальных районов, муниципальных и городских округов Нижегородской области по развитию предпринимательства и улучшению инвестиционного климата по итогам 2022 года.

Как сообщает пресс-служба правительства региона, на втором месте – городской округ Семеновский, на третьем – Городецкий муниципальный округ. В десятку лучших также вошли Бутурлинский, Спасский, Павловский, Тоншаевский, Шарангский, Володарский муниципальные округа и Первомайск.

Торжественная церемония награждения победителей рейтинга состоялась в рамках празднования Дня предпринимательства, организованного нижегородским Минпромом.
Награды победителям рейтинга вручили заместитель губернатора Андрей Саносян и министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов.
По словам Андрея Саносяна, рейтинг ежегодно составляет региональный Минпром в соответствии с целями и задачами нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

«Рейтинг формируется на основе показателей, характеризующих уровень развития предпринимательства, и опроса местных бизнесменов о качестве работы органов местного самоуправления. Это позволяет объективно отражать усилия районных глав по развитию предпринимательства. Чтобы сохранять высокие позиции в рейтинге, руководству муниципалитетов необходимо не только улучшать экономическую составляющую, но и проводить большую работу с предпринимательским сообществом. Мы видим, что командам Дзержинска, Семеновского и Городецкого округов удается это делать – они удерживают лидерство уже три года подряд», - сообщил Андрей Саносян.

По словам Максима Черкасова, рейтинг рассчитывается на основании четырех групп индикаторов. В первую входят экономические показатели – количество субъектов МСП, доля среднесписочной численности работников, доля налогов на совокупный доход, доля отгруженных товаров собственного производства.

«Оценивается также прямая финансовая поддержка, которую получают предприниматели в районе в рамках районных и региональных программ поддержки предпринимательства и благодаря инструментам нацпроектам «Малое и среднее предпринимательство». Анализируются и нефинансовые меры поддержки: консультационные и обучающие мероприятия, доля муниципальных закупок у субъектов МСП, услуги регионального центра экспорта и Российского экспортного центра, участие предпринимателей в профильных конкурсах. Большое внимание уделяем и развитию инфраструктуры поддержки бизнеса в районах, в частности, созданию центров «Мой бизнес», - рассказал Максим Черкасов.

Всего оценка проводится по 28 индикаторам. Итоговая позиция в рейтинге определяется как среднее значение данных показателей и уровня удовлетворенности предпринимателей деятельностью органов местного самоуправления, который формируется на основании анкетного опроса.

С прошлого года введены новые правила оценки муниципалитетов по поддержке бизнеса: все районы разделены на три основные группы по уровню развития предпринимательства.
Победители определяются как по группам (награждаются почетными грамотами Минпрома), так и в абсолютном зачете (награждаются почетными грамотами и переходящими штандартами Минпрома).

«Хочу отметить те районы, которые по результатам прошлого года показали результаты, значительно превосходящие предыдущие позиции в рейтинге. Так, например, Шарангский муниципальный округ в этом году показал рост сразу на 26 позиций – с 34-го на 8-е место. Резкий скачок вверх сделали Спасский – с 18-го места на 5-е – и Бутурлинский - с 14-го на 4-е», - сообщил Максим Черкасов.

Он добавил, что для активного вовлечения районных администраций в развитие предпринимательства Минпром запустил в конце прошлого года программу наставничества.
«Шефство над «отстающими» в рейтинге муниципалитетами взяли районы-лидеры. Наставники представляют им свой опыт работы, вместе формируют планы эффективных мер по улучшению предпринимательского и инвестиционного климата. И эта работа уже дала свои результаты. Так, Дивеевский муниципальный округ, чьем наставником является Павловский район, переместился на семь позиций вверх, а Арзамас - подшефный Дзержинска – поднялся в рейтинге сразу на 19 позиций», - рассказал министр.

По словам главы Дзержинска Ивана Носкова, местные предприниматели даже в период пандемии существенно не снизили бизнес-активности. Более того, они приобрели важный опыт ведения деятельности в нестандартных экономических условиях.

«Сейчас 15 тысяч субъектов малого и среднего предпринимательства и почти 10 тысяч самозанятых граждан продолжают успешно трудиться, обеспечивая рабочие места и налоги в бюджеты всех уровней. Для предпринимателей в Дзержинске созданы все условия - они получают гранты на развитие дела, для них работает цнтр развития предпринимательства, действует бизнес-инкубатор для стартаперов. В рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство» открыты окна «Мой бизнес». Полученный штандарт я считаю почетной и заслуженной наградой и благодарю за доверие. Отмечу, что это признание заслуг и самих предпринимателей, которые сегодня, без преувеличения, играют важную роль в экономике нашего города», - сказал Иван Носков.

Напомним, нацпроекты «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» и «Международная кооперация и экспорт» реализуются в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года». Основная задача нацпроектов - увеличение численности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства и повышение активности работы регионального бизнеса на внешних рынках соответственно.

В рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» в Нижегородской области открыты центр «Мой бизнес» и его филиалы в 35 муниципалитетах. Там можно получить подробные консультации по всем мерам поддержки предпринимателей. Работает телефон горячей линии центра: 8 (800) 301-29-94 (звонок бесплатный). Получить информацию обо всех актуальных мерах поддержки бизнеса, полезных ссылках, адреса и контакты объектов инфраструктуры предпринимательства можно и на портале Мойбизнес52.рф.

Национальный проект «Международная кооперация и экспорт», инициированный президентом России Владимиром Путиным, на территории Нижегородской области реализуется региональным министерством промышленности, торговли и предпринимательства. Нацпроект включает в себя три федеральных проекта: «Промышленный экспорт», «Экспорт продукции АПК», и «Системные меры развития международной кооперации и экспорта».

СПРАВКА:
Почетной грамотой министерства промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области награждены следующие муниципалитеты:

Шарангский муниципальный округ - 3-е место в группе В,
Тоншаевский муниципальный округ - 2-е место в группе В,
Спасский муниципальный округ - 1-е место в группе В;

Павловский муниципальный округ - 3-е место в группе Б,
Бутурлинский муниципальный округ - 2-е место в группе Б,
Семеновский городской округ - 1-е место в группе Б;

Городской округ город Выкса - 3-е место в группе А,
Городецкий муниципальный округ - 2-е место в группе А,
Городской округ город Дзержинск – 1-е место в группе А.

Абсолютные лидеры рейтинга получили штандарты министерства промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области:

Городецкий муниципальный округ - 3-е место в абсолютном зачете,
Семеновский городской округ – 2-е место в абсолютном зачете,
Городской округ город Дзержинск – 1-е место в абсолютном зачете.

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Теги:
Дзержинск Нацпроект Промышленность
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