Глеб Никитин сообщил об отправке гуманитарного груза в Белгородскую область Общество

Фото: Telegram-канал Глеб Никитин

Глеб Никитин сообщил в своем Telegram-канале об отправке гуманитарного груза из Нижегородской в Белгородскую область.

Как написал губернатор, 7 июня из региона в Белгородскую область уже отправилась первая грузовая машина с предметами детской гигиены.

"Задачи по формированию помощи распределили между регионами по партийной линии "Единой России". Накануне уже ушла одна машина со всем необходимым. В первую очередь узнаëм, в чем есть потребность", - отметил глава Нижегородской области.

Он также добавил, что регион и дальше готов помогать по всем направлениям.

Ранее сообщалось, что "Единая Россия" и фонд "Наша Правда" передали в зону СВО крупную партию спецтехники. Нижегородские "Волонтеры Победы" ранее передали бойцам СВО девятую партию гуманитарной помощи.

