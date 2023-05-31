Электросамокаты запретили в парке "Швейцария"
Кинотеатры под открытым небом в парках Нижнего Новгорода
Знакомство с экономическим потенциалом Сокольского района
"Центр 800" запустил новый сервис "Афиша Нижний"
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Общество
08 июня 2023 10:05  [65] Около 25 ДТП с участием электросамокатов произошло в Нижегородской области с начала года
08 июня 2023 09:46  [82] Православный киот начали возводить на участке трассы М-12 в Нижегородской области
08 июня 2023 09:35  [82] Евгений Люлин: "Трудолюбие, терпение, готовность всегда оказать помощь являются залогом успешного развития социальной сферы"
08 июня 2023 09:12  [111] Глеб Никитин сообщил об отправке гуманитарного груза в Белгородскую область
08 июня 2023 09:04  [97] Глеб Никитин: "Система социальной защиты имеет огромное значение для благополучия всего нашего общества"
07 июня 2023 17:35  [403] Дмитрий Певцов и Пелагея выступят в День России на главной площади Нижнего Новгорода
07 июня 2023 16:57  [395] Ценный исторический объект рядом с Домом Чардымова восстановят в Нижнем Новгороде
07 июня 2023 16:35  [377] Роспотребнадзор разрешил купаться на 21 пляже Нижегородской области
07 июня 2023 16:23  [272] Первым выпускникам нижегородской "Школы младших командиров" вручили сертификаты и знаки отличия
07 июня 2023 16:13  [278] Расчистка озера в Светлоярском парке в Нижнем Новгороде начнется в эти выходные
Общество

Глеб Никитин сообщил об отправке гуманитарного груза в Белгородскую область

08 июня 2023 09:12  [111] Общество
Фото: Telegram-канал Глеб Никитин

Фото: Telegram-канал Глеб Никитин

Глеб Никитин сообщил в своем Telegram-канале об отправке гуманитарного груза из Нижегородской в Белгородскую область.

Как написал губернатор, 7 июня из региона в Белгородскую область уже отправилась первая грузовая машина с предметами детской гигиены.

"Задачи по формированию помощи распределили между регионами по партийной линии "Единой России". Накануне уже ушла одна машина со всем необходимым. В первую очередь узнаëм, в чем есть потребность", - отметил глава Нижегородской области.

Он также добавил, что регион и дальше готов помогать по всем направлениям.

Ранее сообщалось, что "Единая Россия" и фонд "Наша Правда" передали в зону СВО крупную партию спецтехники. Нижегородские "Волонтеры Победы" ранее передали бойцам СВО девятую партию гуманитарной помощи.
 

Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Глеб Никитин гуманитарная помощь
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2023
Фоторепортажи
Сад памяти в студгородке НГТУ им. Алексеева
31 мая 2023 16:30"Сад памяти" в студгородке НГТУ им. Алексеева
Архив
Copyright © 1999—2023 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph