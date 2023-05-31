Глеб Никитин сообщил об отправке гуманитарного груза в Белгородскую область

Фото: Telegram-канал Глеб Никитин
Глеб Никитин сообщил в своем Telegram-канале об отправке гуманитарного груза из Нижегородской в Белгородскую область.
Как написал губернатор, 7 июня из региона в Белгородскую область уже отправилась первая грузовая машина с предметами детской гигиены.
"Задачи по формированию помощи распределили между регионами по партийной линии "Единой России". Накануне уже ушла одна машина со всем необходимым. В первую очередь узнаëм, в чем есть потребность", - отметил глава Нижегородской области.
Он также добавил, что регион и дальше готов помогать по всем направлениям.
Ранее сообщалось, что "Единая Россия" и фонд "Наша Правда" передали в зону СВО крупную партию спецтехники. Нижегородские "Волонтеры Победы" ранее передали бойцам СВО девятую партию гуманитарной помощи.
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