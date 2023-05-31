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Бизнес

ОМК и РХТУ имени Менделеева подписали соглашение о подготовке кадров

08 июня 2023 11:12  [81] Бизнес
Фото: пресс-служба ОМК

Фото: пресс-служба ОМК

Объединенная металлургическая компания (ОМК) и Российский химико-технологический университет имени Д.И. Менделеева подписали соглашение о подготовке кадров до 2027 года. Студенты Менделеевского университета смогут проходить оплачиваемую стажировку на крупнейшем заводе компании в Нижегородской области и отрабатывать практические навыки на реальном производстве.

Такой формат взаимодействия поможет студентам быстрее понять специфику отрасли. Также представители ОМК и университета обсудили новые направления сотрудничества в области дополнительного профессионального образования и практической подготовки студентов.

Соглашение подписали проректор по науке Менделеевского университета Анна Щербина и директор инженерно-технологического центра ОМК в Выксе Павел Степанов. Анна Анатольевна отметила, что программа подготовки кадров должна соответствовать уровню технологий и специфике производств. Над этим вопросом стороны соглашения будут работать в ближайшие четыре года.

"Мы тесно сотрудничаем со многими техническими вузами, в том числе улучшаем программы кадровой подготовки. В начале года ОМК подписала соглашение с МГТУ имени Баумана, сейчас мы расширяем форматы взаимодействия и с другими московскими университетами. Компания заинтересована в том, чтобы выпускники приходили работать к нам, в инженерно-технологический центр. У нас современная материально-техническая база, сильная инженерная школа с наставниками и есть все возможности для развития", – прокомментировал Павел Степанов.

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Теги:
Выкса ОМК
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