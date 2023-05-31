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Общество

Снос аварийных зданий бывшей школы-интерната стартовал в Дзержинске

08 июня 2023 11:28  [77] Общество

Фото: пресс-служба администрации Дзержинска

Снос аварийных зданий бывшей школы-интерната стартовал в Дзержинске. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

Согласно информации, в 2017 года одноэтажное и четырехэтажные корпуса перешли в федеральную собственность.

Сносом занимается ООО "Стройград". Работы оценены в 4,2 млн рублей и должны завершиться к 5 июля. На освободившимся земельном участке будет построено новое жилье.

Всего на снос аварийных и нежилых зданий в Дзержинске в 2023 году выделено более 13 млн рублей. Также из городского бюджета около 400 тысяч рублей направлено на снос "самостроев".

Ранее сообщалось, что около 300 тысяч кв. м жилья планируется построить в Дзержинске на месте расселенных аварийных домов.

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Теги:
Снос
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