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Общество

Иван Калмыков: "Молодежь будет активно участвовать в обновлении стратегии развития Нижегородской области"

08 июня 2023 11:34  [89] Общество

"Молодежь будет активно участвовать в обновлении стратегии развития Нижегородской области. Поколения меняются, и мы готовы предложить новые интересные форматы развития региона с участием молодых нижегородцев", - отметил проректор Корпоративного университета правительства Нижегородской области Иван Калмыков по итогам заседания экспертного совета по реализации стратегии социально-экономического развития региона.

"Символично, что работа над актуализацией стратегии проходит в год, когда Нижний Новгород носит статус Молодежной столицы России. Хочется, чтобы молодые люди не только из областного центра, но и из муниципальных округов могли участвовать в интересных мероприятиях, которые проходят у нас в регионе. Было бы здорово, если бы статус Молодежной столицы сохранялся за нами, чтобы к нам в регион приезжало как можно больше ребят из других областей", - сказал он.

Иван Калмыков добавил, что равноценный доступ к ресурсам и масштабным мероприятиям очень важен.

"У нас в регионе сложилась оптимальная структура направлений развития молодежной политики. Есть ребята, которые занимаются наукой, спортом, делают первые шаги в бизнесе, есть те, кто интересуются креативными индустриями, пишут музыку, создают арт-объекты. Сформирован масштабный кластер волонтерских организаций и активистов, который поддерживают близких военнослужащих, помогают им преодолеть трудности специальной военной операции. Спектр очень широк, и каждый молодой человек может найти себе занятие по душе. Естественно, те, кто участвуют в молодежном движении активно, вправе выдвигать конкретные предложения на пользу отрасли для отражения этих идей в стратегии развития региона", - рассказал он.

Иван Калмыков отметил, что в рамках реализации стратегии развития региона с 2018 года была проделана большая работа.

Замечательно, что сейчас появилась возможность актуализировать положения стратегии. Мы уже запланировали встречи с молодыми активистами, общественниками, чтобы совместно поработать над обновлением документа", - сказал Иван Калмыков.

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Теги:
Стратегия развития
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