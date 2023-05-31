Молодая женщина утонула в Волге в Нижнем Новгороде

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Нижегородской области
Тело погибшей молодой женщины обнаружили в реке Волге в районе Георгиевского съезда около Нижнего Новгорода утром 8 июня.
Как сообщили в пресс-службе регионального МЧС, спасатели извлекли тело из воды и передали сотрудникам полиции. К проведению работ привлекались 3 человека личного состава и 2 единицы техники.
Сотрудники правоохранительных органов уже разбираются в обстоятельствах произошедшего.
Ранее сообщалось, что рыбак утонул в Оке около Выксы, мужчина утонул в Волге около Бора.
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