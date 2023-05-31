Участник СВО из Арзамаса встретился с учащимися школы №6 в летнем лагере Общество

Фото: Администрация г.о.г. Арзамас

Житель Арзамаса Николай, который добровольцем отправился в зону СВО осенью прошлого года, во время своего отпуска встретился с учащимися школы №6 в летнем лагере.

"Я отправился на фронт добровольцем. Принял такое решение ради будущего наших детей и мирного неба над головой. Оставаться в стороне просто не мог! Сейчас мы вновь отстаиваем интересы нашей страны, как наши деды в Великую Отечественную. И, как ни страшно это звучит, мы вновь боремся с фашизмом, приходится даже стирать свастику с боевых машин противников. И пока мы там, вы можете жить спокойно", - сказал Николай.

За боевые заслуги и освобождение мирных жителей от террористов он награждён знаком отличия – орденом Святого Георгия — Георгиевским крестом IV степени. Награду ему вручал лично заместитель министра обороны РФ.

После отпуска Николай снова отправится на передовую к своим боевым товарищам.

"Мы живём, как одна большая семья. Обязательно друг друга поддерживаем. Взаимовыручка очень важна, ведь если её нет, то мы уже не можем быть единой командой. Воинский дух помогают поддерживать письма от близких и посылки школьников. Они снимают усталость и заряжают энергией. В блиндаже мы даже оформили стену детскими письмами и рисунками. Всегда приятно читать такие тёплые строчки с добрыми пожеланиями. Больше всего посланий я получил как раз от ученицы 2-го класса вашей школы Варвары", - рассказал боец СВО.

В течение всего учебного года учащиеся школы №6 г. Арзамаса писали письма, мастерили поделки и обереги для участников СВО, собирали гуманитарную помощь и сладкие подарки, записывали видеопоздравления.