Автомотопробег "Вперед, Россия!" пройдет в Нижнем Новгороде 12 июня Общество

Фото: НРО партии "Единая Россия"

12 июня, в День России, в Нижнем Новгороде состоится масштабный автомотопробег, посвященный государственному празднику и годовщине легендарного марш-броска миротворческого батальона ВДВ России на Приштину в 1999 году.

В пробеге примут участие представители ветеранских и молодежных организаций, партактива и депутатского корпуса "Единой России", мотоклубов, различных общественных и спортивных объединений и просто неравнодушные жители.

"12 июня приглашаю всех принять участие в памятных мероприятиях, которые приурочены ко Дню России и годовщине легендарной военной операции - марш-броску наших десантников на Приштину. В этот день 24 года назад ребята сводного батальона ВДВ России, входившего в состав международного миротворческого контингента в Боснии и Герцеговине, совершили подвиг. Ночной 600-километровый марш-бросок позволил российским солдатам первыми взять под контроль единственный аэродром в Косово и помешать войскам НАТО начать уничтожение городов Сербии. Мы тогда дали понять и НАТО, и всему миру, что российская армия, наши солдаты способны в самых сложных условиях выполнить любые, даже, казалось бы, невыполнимые задачи. И этот пробег мы посвящаем нашим героям и России!" - рассказал о мероприятии председатель комиссии по патриотическому и духовно-нравственному воспитанию НРО "Единой России", депутат Законодательного собрания Нижегородской области Василий Суханов.

Колонна автомобилей и мотоциклов, украшенных флагами, проедет по городу от площади Славы в Сормовском районе до Парка Победы на Гребном канале.

В парке состоится торжественная церемония поднятия флага России, митинг и возложение цветов к монументу генерала ВДВ В.Ф. Маргелова.

Также перед участниками и гостями праздника с концертной программой выступит ансамбль ВДВ "Голубые береты". Будет работать полевая кухня.

Все желающие могут присоединиться к автомотопробегу на своем транспортном средстве. Сбор участников в 9.15 – 9.30 рядом с монументом Славы у завода «Красное Сормово».

Прибытие колонны в Парк Победы и начало праздничной программы в 10.45.

Организаторы мероприятия – Нижегородская областная общественная организация ветеранов ВДВ "Никто, кроме нас!", региональные отделения партии "Единая Россия" и ВОД "Волонтеры Победы", Штаб общественной поддержки.