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Политика

Ольга Щетинина: "Мы должны актуализировать стратегию развития региона с учетом новых вызовов"

08 июня 2023 14:40  [80] Политика
Фото: Никита Духник

Фото: Никита Духник

"За пять лет работы по реализации стратегии мы смогли сделать очень много", - подчеркнула первый заместитель председателя Законодательного собрания Нижегородской области Ольга Щетинина, комментируя итоги заседания экспертного совета по реализации стратегии социально-экономического развития Нижегородской области до 2035 года.

"Прежде всего, выделю масштабное благоустройство Нижнего Новгорода — наш город кардинально изменился! Меняются и другие населенные пункты региона. Создается комфортная среда для жизни: новые парки и новые пространства для творчества и проведения семейного досуга. Регион стал привлекательным для туристов, и я часто слышу от своих московских друзей: "Помогите с билетами, их нет на месяц вперед!". Наши успехи рождают новые задачи: необходимо развивать транспортную логистику.

Большой рывок мы сделали в поддержке предприятий, привлечении инвестиций различного уровня в регион. Такой объем поддержки, какой мы сейчас получаем от федерального центра, от предприятий, которые сами вкладывают деньги в свое развитие, мы не видели никогда. Мы видим результаты новой программы в сельском хозяйстве, которая как раз рождалась с земли.

Радуемся результатам нового подхода в образовании — наши ребята побеждают на IT-олимпиадах, занимаясь в районах в IT-кубах и "Точках роста". Фактически мы создали возможности для занятий техническим творчеством.

Есть успехи и в здравоохранении. Ремонтируем детскую областную больницу, которая не ремонтировалась с момента открытия. Оснащаем новым оборудованием сельские больницы, ремонтируем и строим ФАПы — это возможности для качественной медицинской помощи на местах. По поручению Глеба Сергеевича в регионе была создана санавиация. Звучал вопрос: не дорого ли это, но тогда губернатор сказал: "А какова цена человеческой жизни? Можем ли мы это обсуждать?" Сегодня мы уже видим результат – сотни спасенных человеческих жизней.

Губернатор поставил перед нами задачу – сформировать конкретный план действий для дальнейшего развития региона. Подвести итоги, проанализировать то, что получилось хорошо, определить, где у нас есть резервы, какие новые вызовы стоят перед нами и дать свои предложения. Мы должны актуализировать стратегию развития региона с учетом новых вызовов. Важно, что мы не пишем ничего принципиально нового. Но при этом эксперты и простые жители нам предложат акценты, приоритеты на ближайшие пять лет, которые позволят добиться максимального результата", - отметила Ольга Щетинина.

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Теги:
Ольга Щетинина Стратегия развития
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