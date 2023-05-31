Нижегородской области выделят федеральное финансирование на создание некапитальных туристических объектов Экономика

Нижегородская область получит федеральное финансирование на поддержку создания некапитальных туристических объектов. Предложение о выделении средств одобрила комиссия Федерального Собрания Российской Федерации по перераспределению бюджетных ассигнований в текущем финансовом году и плановом периоде. Об этом сообщил председатель комиссии Андрей Макаров.

Более 330 млн рублей из федерального бюджета будет предоставлено Нижегородской области в рамках национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства" на поддержку инвестиционных проектов по созданию модульных некапитальных средств размещения.

"В последние годы Нижегородская область стала одним из самых популярных туристических направлений. Все больше людей едут в регион, чтобы увидеть его красоту. В связи с этим сложился серьезный спрос на средства размещения. Благодаря национальному проекту "Туризм и индустрия гостеприимства", который стартовал по инициативе президента Владимира Путина, появляется возможность поддержать инвесторов", - сказал Андрей Макаров.

Поддержку получат 11 инвестиционных проектов, одобренных рабочей группой по созданию модульных некапитальных средств размещения (глэмпингов, кемпингов, автокемпингов) в Нижегородской области и заявленных областным правительством на конкурсный отбор, проводимый Минэкономразвития России в апреле-мае 2023 года.

"Национальный проект "Туризм и индустрия гостеприимства" позволит нам за два года более чем на 300 номеров увеличить номерной фонд в коллективных средствах размещения Нижегородской области. Частные инвестиции в сферу туризма оцениваются более чем в 400 миллионов рублей", – отметил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

В частности, поддержку получит спортивная база "Эмеральд Ивент", на территории которой за счет федеральной субсидии будет построено 17 модулей на 61 номер. На берегу р.Уста в Шарангском округе создадут туристическую базу отдыха "Тайны Юронги" на 50 номеров с возможностью организации рыбалки, охоты и пеших туров для знакомства с этнографическими потенциалом области, включая посещение марийских священных рощ.

В Сокольском округе субсидию направят на создание глэмпинга "Волны леса" на 25 номеров с кафе, форум-центром, детской и спортивной площадками и зонами отдыха. Также мера поддержки предусмотрена на создание центра экологического туризма с глэмпингом на 18 номеров на берегу озера Тосканка в городе Ворсма Павловского округа и реализацию других проектов.

"На рынке внутреннего туризма наблюдается высокий спрос на отдых в глэмпингах и модульных отелях. Благодаря субсидии нижегородские инвесторы могут приобретать и устанавливать быстровозводимые заводские конструкции модульных некапитальных средств размещения по типу глэмпингов, создавая тем самым условия для круглогодичного, комфортного и безопасного пребывания туристов", - сказал министр туризма и промыслов Нижегородской области Сергей Яковлев.

Напомним, национальный проект "Туризм и индустрия гостеприимства" реализуется по инициативе президента России Владимира Путина.

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