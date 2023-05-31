Рейтинг ДУКов Нижегородской области
Кинотеатры под открытым небом в парках Нижнего Новгорода
Электросамокаты запретили в парке "Швейцария"
Школу на 1600 мест построят в ЖК "Зенит"
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Общество
08 июня 2023 16:16  [75] Нижегородская область вошла в топ-10 регионов РФ по лесовосстановлению
08 июня 2023 16:10  [78] Снаряд времен ВОВ обнаружили во время земляных работ в Дзержинске
08 июня 2023 15:34  [106] Более 74 млн рублей выделено на ремонт покрытия у школ и детсадов в Нижнем Новгороде
08 июня 2023 15:17  [151] IT-специалисты внесли более 20 предложений для актуализации стратегии развития Нижегородской области
08 июня 2023 13:55  [155] Более 67 млн рублей взыскивают с Павловского водоканала за загрязнение реки Каска
08 июня 2023 13:39  [135] Новый фельдшерско-акушерский пункт открыли в деревне Рогово Навашинского района
08 июня 2023 13:06  [158] Автомотопробег "Вперед, Россия!" пройдет в Нижнем Новгороде 12 июня
08 июня 2023 12:54  [220] Охоту на чаек разрешили в Нижегородской области для борьбы с птичьим гриппом
08 июня 2023 12:47  [159] Участник СВО из Арзамаса встретился с учащимися школы №6 в летнем лагере
08 июня 2023 12:02  [177] Более 20 сотрудников социальной службы наградили в Нижегородской области
Общество

Нижегородская область вошла в топ-10 регионов РФ по лесовосстановлению

08 июня 2023 16:16  [75] Общество
Фото: НИА “Нижний Новгород”

Фото: НИА “Нижний Новгород”

Нижегородская область вошла в топ-10 федерального рейтинга российских регионов-лидеров по восстановлению лесов. Об этом сообщили в министерстве лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Нижегородской области.

Работа региональных Минлесхозов, в частности, оценивалась по таким критериям, как охрана лесов от пожаров, лесной надзор, использование, защита, воспроизводство, сохранение лесов, финансово-экономическая деятельность ведомств.

В ПФО Нижегородская область в 2022 году заняла второе место, отмечены успехи в сферах воспроизводства и защиты лесов.

"Такой результат является следствием активного участия региона в федеральном проекте "Сохранение лесов" нацпроекта "Экология", в рамках которого проводится комплекс мероприятий по восстановлению лесов. В среднем, за последние пять лет выполнение объемов лесовосстановления в регионе составляет более 13,8 тысячи гектаров ежегодно", - отметил министр лесного хозяйства Роман Воробьев.

Напомним, в процессе лесовосстановления активно задействован Семеновский спецсемлесхоз, который обеспечивает потребность в посадочном материале не только в Нижегородской области, но и поставляет свою продукцию в другие регионы страны.

Благодаря эффективной работе по выявлению правонарушений в области лесного законодательства, проведению противопожарных и лесовосстановительных мероприятий, цифровой трансформации лесного хозяйства и слаженному взаимодействию специалистов лесной отрасли Нижегородская область с 2019 года стабильно входит в топ-10 регионов по эффективности ведения лесного хозяйства в России.

По итогам 2022 года, помимо Нижегородской области, в десятку лучших вошли Республика Татарстан, Ленинградская, Смоленская, Вологодская, Ярославская, Тверская, Ульяновская, Брянская области и Республика Северная Осетия-Алания.

Ранее сообщалось, что восстановление лесов на площади в 14,6 тыс. га запланировано в Нижегородской области на 2023 год.

Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Лесное хозяйство
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2023
Фоторепортажи
Сад памяти в студгородке НГТУ им. Алексеева
31 мая 2023 16:30"Сад памяти" в студгородке НГТУ им. Алексеева
Архив
Copyright © 1999—2023 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph