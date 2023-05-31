Нижегородская область вошла в топ-10 регионов РФ по лесовосстановлению Общество

Фото: НИА “Нижний Новгород”

Нижегородская область вошла в топ-10 федерального рейтинга российских регионов-лидеров по восстановлению лесов. Об этом сообщили в министерстве лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Нижегородской области.

Работа региональных Минлесхозов, в частности, оценивалась по таким критериям, как охрана лесов от пожаров, лесной надзор, использование, защита, воспроизводство, сохранение лесов, финансово-экономическая деятельность ведомств.

В ПФО Нижегородская область в 2022 году заняла второе место, отмечены успехи в сферах воспроизводства и защиты лесов.

"Такой результат является следствием активного участия региона в федеральном проекте "Сохранение лесов" нацпроекта "Экология", в рамках которого проводится комплекс мероприятий по восстановлению лесов. В среднем, за последние пять лет выполнение объемов лесовосстановления в регионе составляет более 13,8 тысячи гектаров ежегодно", - отметил министр лесного хозяйства Роман Воробьев.

Напомним, в процессе лесовосстановления активно задействован Семеновский спецсемлесхоз, который обеспечивает потребность в посадочном материале не только в Нижегородской области, но и поставляет свою продукцию в другие регионы страны.

Благодаря эффективной работе по выявлению правонарушений в области лесного законодательства, проведению противопожарных и лесовосстановительных мероприятий, цифровой трансформации лесного хозяйства и слаженному взаимодействию специалистов лесной отрасли Нижегородская область с 2019 года стабильно входит в топ-10 регионов по эффективности ведения лесного хозяйства в России.

По итогам 2022 года, помимо Нижегородской области, в десятку лучших вошли Республика Татарстан, Ленинградская, Смоленская, Вологодская, Ярославская, Тверская, Ульяновская, Брянская области и Республика Северная Осетия-Алания.

Ранее сообщалось, что восстановление лесов на площади в 14,6 тыс. га запланировано в Нижегородской области на 2023 год.