"Т Плюс" продолжает реконструкцию магистральных теплосетей Дзержинска Бизнес

Фото: “Т плюс”

Нижегородский филиал ПАО "Т Плюс" продолжает масштабные работы по перекладке тепловых сетей Дзержинска.

В ходе подготовки к отопительному сезону 2023/24 гг. уже переложены квартальные сети на двух участках в районе улицы Студенческой общей протяженностью 0,6 км.

В настоящее время работы ведутся на семи участках магистральных теплосетей. Самые крупные из них – участки по проспекту Циолковского, улицам Попова и Автомобильной, каждый протяженностью более 1 км. Одновременно Дзержинские тепловые сети (ДТС) Нижегородского филиала "Т Плюс" меняют трубопроводы тепловых магистралей в районе Окского путепровода, автовокзала, Привокзальной площади и по улице Терешковой.

Всего в текущем году "Т Плюс" планирует переложить в городе 22,5 км тепловых сетей, в том числе 14 км магистральных трубопроводов. Общая сумма вложений в подготовку Дзержинских тепловых сетей к следующему отопительному сезону превысит 1,8 млрд рублей.

Для замены используются современные предварительно изолированные трубы, оснащенные системой оперативно-диспетчерского контроля. Горячее водоснабжение потребителей осуществляется по временным схемам. Работы проходят в соответствии с утвержденным графиком, теплоноситель на все объекты будет подан до начала отопительного периода.

"Масштабная реконструкция выработавших ресурс трубопроводов позволит обеспечить надежное теплоснабжение потребителей предстоящей зимой и последующие годы, создаст возможность подключения к системе теплоснабжения объектов перспективного строительства. Да, раскопок много, стараемся делать все одновременно, чтобы за лето успеть выполнить весь объем. Просим жителей с пониманием отнестись к этим временным неудобствам, мы готовим город к зиме", – отметил технический директор – главный инженер ДТС Алексей Семянов.