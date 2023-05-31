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"РН-Энерго" предлагает услуги по созданию и техническому обслуживанию систем АИИС КУЭ

08 июня 2023 17:00  [95]

АИИС КУЭ — это автоматизированная информационно-измерительная система коммерческого учёта электроэнергии. Данная система позволяет автоматически измерять объемы потребленной электроэнергии без "ручного" съёма показаний, контролировать её расход, анализировать энергопотребление, получать оперативную информацию о неисправностях и несанкционированном вмешательстве и др. Также наличие АИИС КУЭ, соответствующей определенным техническим требованиям, является обязательным условием для выхода на оптовый рынок электроэнергии и мощности (ОРЭМ).

"РН-Энерго" реализует проекты по строительству АИИС КУЭ "под ключ" и выводу на оптовый рынок в короткий срок с возможностью оплаты строительства АИИС КУЭ за счёт получаемого эффекта от выхода на ОРЭМ. Создаваемые системы полностью соответствуют действующим стандартам и законодательству.

Из чего состоит АИИС КУЭ?

Основные элементы АИИС КУЭ – это интеллектуальные или «умные» счетчики, которые измеряют объём потребляемой электроэнергии и передают данные в центр сбора и обработки информации. Также в состав системы входит коммутационное оборудование, средства передачи информации и компьютеры, на которые устанавливается специализированное программное обеспечение для сбора, обработки и хранения данных с приборов учёта электроэнергии.

Этапы создания и внедрения системы АИИС КУЭ

  1. Разработка технических условий и технического задания
  2. Разработка и согласование технико-коммерческого предложения
  3. Предпроектное обследование
  4. Проектирование системы АИИС КУЭ
  5. Поставка оборудования
  6. Монтаж системы АИС КУЭ
  7. Настройка сбора и передачи данных, сдача АИИС КУЭ в опытную эксплуатацию
  8. Метрологическая аттестация АИИС КУЭ
  9. Проведение испытаний АИИС КУЭ, сдача в промышленную эксплуатацию

Автоматизированная система учёта АИИС КУЭ нужна любому современному предприятию. Она помогает оптимизировать трудозатраты и энергоснабжение.

Техническое обслуживание АИИС КУЭ – это удобно

После аудита или внедрения систем учёта электроэнергии "РН-Энерго" проведет комплекс технических и организационных мероприятий, направленных на поддержание её в работоспособном состоянии.

Техническое обслуживание позволяет обеспечить надежную эксплуатацию системы, оптимизировать работу сотрудников и увеличить срок службы оборудования. Оно включает такие работы, как проведение периодического контроля, тестирования и анализа данных, характеризующих работу системы; выявление случаев выхода из строя элементов системы или изменений в их работе; проведение регулярных профилактических мероприятий для предупреждения сбоев и выхода из строя оборудования; восстановление работоспособности систем и др.

Почему заказать услугу нужно именно у нас?

  1. Сопровождение и обслуживание
  2. Системы АИИС КУЭ "под ключ"
  3. Мониторинг состояния действующих АИИС КУЭ ОРЭМ
  4. Опыт проведения выездных и дистанционных испытаний
  5. Настройка формирования отчетных форм
  6. Наладка и контроль
  7. Обследование действующих АИИС КУЭ и АСКУЭ
  8. Опыт взаимодействия с органами Росстандарта

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