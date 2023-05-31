Праздничный концерт ко Дню России для пациентов военного госпиталя прошел при поддержке нижегородских "Волонтеров Победы" Общество

Фото: НРО ВОД “Волонтеры Победы”

Активисты нижегородского отделения "Волонтеров Победы" 8 июня, в канун Дня России, организовали праздничный концерт для военнослужащих, проходящих лечение и реабилитацию в нижегородском госпитале.

Перед бойцами выступил Ансамбль песни и пляски Приволжского округа войск Национальной гвардии Российской Федерации. Артисты исполнили музыкальные композиции о любви к Родине, военной доблести и гражданском долге, а также танцевальные номера.

"День России - праздник, символизирующий наше единство, национальное достоинство и, конечно, гордость подвигами героев прошлого и настоящего. Мужество, стойкость и самоотверженность наших бойцов были и остаются примером для всех нас, особенно для молодого поколения. Мы гордимся и ценим вас, наши дорогие защитники, желаем жизненных сил, здоровья и бодрости духа", - отметила руководитель НРО ВОД "Волонтеры Победы" Мария Самоделкина.

После завершения концерта добровольцы поздравили военнослужащих с наступающим праздником, вручили им ленточки-триколор и значок "Красная гвоздика".

Напомним, что любой желающий может принять участие в оказании помощи мобилизованным нижегородцам. Можно передать одежду, средства личной гигиены и медикаменты в пункт сбора гуманитарной помощи, который располагается на базе соседского центра «#вМесте» (Нижний Новгород, ул. Должанская, 1). Список необходимых предметов можно предварительно уточнить по номеру горячей линии: 8-831-410-81-10.