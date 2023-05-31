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Происшествия

Грунтовой каток сгорел в Бутурлинском муниципальном округе

08 июня 2023 18:10  [37] Происшествия
Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Нижегородской области

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Нижегородской области

Каток для уплотнения грунта загорелся днем 8 июня около с.Кеньшево в Бутурлинском муниципальном округе. Об этом сообщили в пресс-службе нижегородского МЧС.

После того, как самостоятельно сбить пламя рабочим не удалось, было принято решение вызвать пожарных. 

Прибывшие на место спасатели ликвидировали возгорание. Погибших и пострадавших в результате данного ЧП нет.
 
Предполагаемой причиной пожара транспортного средства стала неисправность систем, узлов и механизмов грунтового катка. 

Ранее сообщалось, что пожар произошел на предприятии по переработке пластика в Нижнем Новгороде.

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Теги:
Бутурлинский район Пожар
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